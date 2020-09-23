Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 23 сентября 2020: родителей учеников призывают надеть маски

Количество заболевших не падает

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 22 сентября 2020 года. За последние сутки зафиксировано 96 новых случая заражения в регионе. Общее число заболевших с начала пандемии - 13219.

- Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 232,9, - уточняют в оперштабе края. - За последние 24 часа выписаны из больницы 45 человек, в общей сложности выздоровели 10247 пациента.

При этом эпидемиологи отмечают - среди тех, кто получает положительный результат на COVID-19, много детей. Так, за последние сутки коронавирус обнаружили у 12 ребят из Краснодара, Сочи и Славянского района.

К слову, власти города пригласили на городскую планерку специалиста Роспотребнадзора, чтобы обсудить, как не допустить дальнейшее распространение инфекции среди школьников и детсадовцев.

- Никаких скачков и спадов по заболеваемости у нас не наблюдается, - рассказала Светлана Дементьева. - Мы наблюдаем риски инфицирования в коллективах. Конечно, это школы и детские сады. Меры профилактики, в принципе, остаются теми же самыми, что и для любых респираторных вирусных инфекций. Это, конечно же, правила личной гигиены — в первую очередь, масочный режим в обязательном порядке.

В Роспотребнадзоре родителям, приводящим детей в школы и детсады, настоятельно рекомендуют надевать перед этим маску.

- К нам даже обращаются родители с негативным отношением к этому. Вчера на «горячую линию» поступило множество звонков, где родители говорили, что нет никакой нормативной документации, обязывающей носить маски вне помещений, - говорит Светлана Дементьева.

В ведомстве обращают внимание, что ношение масок должно стать гражданской позицией каждого жителя Краснодарского края.

Коронавирус в Анапе 23 сентября 2020

В Анапе за последние сутки ни у кого не подтвердился коронавирус.

Коронавирус в Сочи 23 сентября 2020

В сочинских больницах число пациентов с COVID-19 выросло еще на 5.

Коронавирус в Геленджике 23 сентября 2020

В Геленджике за последние 24 часа никто не заразился.

Коронавирус в Туапсе 23 сентября 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки зафиксировано девять новых случаев заболевания коронавирусом.

Коронавирус в Ейске 23 сентября 2020

В Ейском районе за последние 24 часа новых случаев не зарегистрировано.