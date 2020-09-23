Вице-мэра Геленджика ищет полиция

Павла Блинова ищет вся кубанская полиция. Фото: https://gelpriboy.ru/

Лицо высокопоставленного чиновника теперь на каждом столбе. Ориентировки на 39-летнего Павла Блинова, вице-мэра Геленджика, разослала полиция.

Дело в том, что он подозревается в присвоении бюджетных денег. Правда, уголовное дело возбуждено аж в апреле, а бежать муниципальный служащий решил только сейчас.

- Никаких комментариев по этому делу пока не будет, - сообщили в УМВД по Краснодарскому краю

Ориентировки на вице-мэра - на всех столбах

К слову, в мэрии Геленджика тоже пока не понимают, что происходит. Еще недавно Павел Блинов исправно посещал все планерки главы курорта. Следствие в отношении него не мешало вице-мэру выполнять свои должностные обязанности. Тем более, на носу зима, подготовку к отопительному сезону даже на лазурном побережье Черного моря никто не отменял. На днях он написал неожиданное заявление по собственному и был таков.

- Все вопросы к правоохранительным органам, - воздерживаются и в горадминистрации от комментариев.

Между тем, молодой и амбициозный чиновник подавал большие надежды, когда только возглавил сложную сферу в 2019 году.

У нового вице-мэра были большие планы. Например, он делился с журналистами, как будет решать один из самых больных вопросов – водоснабжение Геленджика. В городе-курорте вода подается по графику.

- Необходимо снова поднять вопрос о передаче водозабора в Голубой Бухте из федеральной собственности в муниципальную. Кроме того, наметили после окончания судебных разбирательств вокруг Церковного озера инициировать вопрос о передаче участка городу, - говорил он.

Павел Блинов планировал достроить гидротехническое сооружение, чтобы подпитывать водой Дивноморский водозабор, разрабатывать Пшадский. Он рассчитывал через 5-10 лет прийти к конкретному результату. Очевидно, не планировал покидать кресло заместителя главы города еще долго. Но обстоятельства сложились иначе.