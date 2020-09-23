Вступление в должность губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева 23 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция инаугурации главы региона

Вениамин Кондратьев официально вступает в должность с 23 сентября

Сегодня, 23 сентября, состоится официальное вступление в должность губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Инаугурация намечена на 13.00 в здании регионального парламента.

Напомним, 13 сентября по итогам выборов победил действующий глава региона. Он набрал больше 82 процентов голосов и в ближайшие пять лет Вениамин Кондратьев продолжит руководить краем. Кстати, свою предвыборную программу он строил на том, чтобы продолжать создавать комфортные условия для жизнь земляков.

- Невозможно строить только дома и не строить школы. Не снимается задача возводить минимум 10 школ ежегодно, - говорит Вениамин Кондратьев перед выборами. - Нужно принимать решения, которые основаны на потребностях жителей. Соцсфера была и остается главной.

Однако Вениамин Кондратьев собирается частично поменять команду.

В течение двух недель будут названы имена новых вице-губернаторов по вопросам внутренней политики и по развитию инвестиционной, промышленной политики, информатизации и связи, а также курортной и потребительской сфер и регулирования рынка алкоголя. От этих назначений будет зависеть судьба как минимум пяти глав краевых министерств.

Должность вице-губернатора по вопросам внутренней политике прочат 33-летнему директору департамента внутренней политики Игорю Чагаеву, который до переезда в краевую администрацию возглавлял Лабинский район.

- На свободную должность вице-губернатора по развитию края претендуют сразу несколько человек, в их числе и два министра этого же блока. Не исключается и вероятность, что некоторые главы муниципалитетов могут занять министерские кресла. Впрочем, проявить себя время у кандидатов еще есть, - сообщает телеграм-канал Красная35.