Что скрывает офисная пыль?

Уборку можно заказать в офис

Казалось бы, уборка – дело обыденное, знакомое с детства каждому из нас. Ну, протер тряпкой пыль, полы пропылесосил и вуаля - чистота и порядок в домашнем гнездышке. Но не все так просто. Ведь некачественная уборка таит в себе массу опасностей. Поэтому мы расскажем основные причины, почему к ведрам, тряпкам и прочему инвентарю для уборки стоит относиться с большим уважением.

Вирусы не дремлют

Наверное, нет на планете человека, который не слышал бы про коронавирус. Но грязное или схематично убранное помещение может стать источником не только зловредного ковида. В мире полно самых разнообразных вирусов и болезнетворных бактерий, которые так и норовят испортить жизнь человеку. Простудные заболевания, расстройства желудка и прочие неприятности могут вызвать коварные вирусы. И одной влажной тряпкой тут не отделаться – требуется тяжелая артиллерия в виде дезинфицирующих обеззараживающих средств, с которыми нужно уметь правильно обращаться. Особенно если речь идет об офисе, магазине или ином публичном помещении, где много сотрудников или посетителей. В частной квартире достаточно провести генеральную уборку, а потом просто поддерживать чистоту. В коммерческих помещениях все гораздо серьезнее, ведь чем больше людей, тем выше опасность.

Мелкие вредители

Это не те насекомые, которые караулят нас по весне в парках и лесу. Микроскопических вредителей невозможно увидеть невооруженным взглядом. А питаются они частичками человеческой кожи (как бы ужасно это ни звучало). И здесь также большая опасность таится в общественных помещениях, куда имеют доступ разные люди. В теплой и влажной среде они размножаются, вызывая у чувствительных людей аллергию. Поэтому и с этой напастью – пылью и всем, что она в себе скрывает, - следует бороться профессионально, с применением специальных средств.

Смена жилья

Но владельцам или арендаторам жилья тоже не стоит расслабляться, ведь опасность исходит не только из многолюдных помещений. Если вы въезжаете в новостройку или квартиру после квартирантов или, наоборот, покидаете насиженное место, вам также необходимо обработать помещение специальными средствами, которые уберут все биологические, а также энергетические (для тех, кто верит в эзотерику) следы прежних жильцов. Кстати, можно заказать услугу клининга, чтобы профессионалы обработали каждый уголок вашего дома, а потом вам останется лишь поддерживать чистоту влажной уборкой.

Сотрудники все продезинфицируют

А вот владельцам и сотрудникам офисных помещений полная уборка с глубокой дезинфекцией требуется постоянно. Но ради здоровья и безопасности чего не сделаешь. Заказать услуги клининговой компании можно и в офис или на предприятие, но поскольку делать это придется постоянно, не каждый работодатель готов пойти на такие расходы. Но изгнать из офисной пыли всех нелегальных жильцов, уютно разместившихся в частичках пыли, можно и своими силами. Просто воспользуйтесь опытом знающих людей – специалистов клининговых компаний. Для уборки выбирайте профессиональное оборудование, которым они пользуются, а также специальные дезинфицирующие средства, уничтожающие большинство известных человечеству вирусов, грибков и клещей, не говоря уже о старой «доброй» пыли с улицы. Тогда вы сможете поддерживать чистоту в офисе и будете уверены, что никакие микроскопические вредители не угрожают сотрудникам и посетителям вашей организации. И не забывайте после уборки стирать с моющими средствами тряпки и тщательно просушивать орудия труда. Если этого не сделать, грязный и влажный инвентарь станет лакомым куском для невидимых нам вредителей.