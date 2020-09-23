«Тело младенца топил в туалете, потом выбросил в свинарник»: На Кубани мужчина зверски убил мать и ребенка

Маму и сына похоронили рядом друг с другом. Фото предоставлено родственниками погибших.

Страшная трагедия произошла в хуторе Чаплыгин Гулькевичского района. 15 сентября на улице Советов нашли истерзанные тела 30-летней Юлии Л. и ее годовалого сына Максима (имена изменены - Авт.). Они стали жертвами ухажера сестры погибшей из-за того, что мама с младенцем мешали им сожительствовать.

- По подозрению в убийстве задержан 31-летний гражданин одной из республик. В отношении него возбуждено уголовное дело. Со слов мужчины, он хотел проживать с сестрой погибшей, а женщина с ребенком ему мешали, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

По словам местных жителей, мужчина несколько дней планировал убийство. Он выслеживал жертву под окнами, свидетели видели его околачивающегося возле дома. Потом дождался пока сестра уедет, проник в дом и изрезал мешавшую строить любовь обузу, под нож попал и ребенок.

- Это зверская расправа, аж в горле спирает. Хутор маленький, мы все знаем, что случилось. Рассказывали, что он убил Юлю на глазах у ребенка, потом кричащему мальчику воткнул лезвие в голову, при чем неоднократно. Затем младенца пытался утопить в туалете, но не получилось. После этого он выкинул тело малыша в свинарник. Документы и другие ценные вещи пропали. Найдены только паспорта и документы на автомобиль, эта тв**ь (плохой человек) выкинул их в выгребную яму, они все испорчены, - рассказали "КП" - Кубань" местные жители, пожелавшие остаться анонимными.

Фото погибшей из соцсетей

Следователи дают официальную версию произошедшего.

- Днем 15 сентября в ходе очередной ссоры мужчина нанес оппонентке не менее 14 ударов ножом по различным частям тела, а также не менее 10 ударов ее малолетнему сыну, убив их. Затем злоумышленник спрятал тело мальчика в сарае и с места происшествия скрылся. Тело погибших в этот же день обнаружила сестра женщины, о чем сообщила в правоохранительные органы, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе регионального СУ СК.

Сейчас мужчина заключен пол стражу, выясняются все обстоятельства случившегося. Подозреваемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза.