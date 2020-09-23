Самолет Boeing 767 в аэропорту Сочи выпустил аварийный трап

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Происшествие с самолетом Boeing 767 авиакомпании Utair случилось днем 23 сентября в аэропорту Сочи.

Лайнер готовился к вылету, когда вдруг во время стоянки самопроизвольно выпустился надувной аварийный трап в передней части фюзеляжа.

Такие трапы используются при необходимости срочного покидания салона самолета пассажирами и экипажем.

- По всей видимости, кто-то из членов экипажа случайно задел ручку выпуска трапа рядом с дверью самолета. В этот момент пассажиров в салоне не было. Самолет проходил подготовку к вылету из Сочи. Во время инцидента никто не пострадал,- рассказали в пресс-службе управляющей компании «Базэл аэро».

В управляющей компании также пообещали разобраться в инциденте и сообщить более подробные сведения.