Московские химики начали изучать нефтяные запахи под Новороссийском

Фото: КТК

Ученые РХТУ им. Менделеева начали под Новороссийском исследования, касающиеся распространения в воздухе выхлопных газов из танкерных емкостей. Заказчиком выступил АО «Каспийский трубопроводный консорциум - Р» («КТК-Р»).

С проблемой запахов столкнулись в «КТК-Р» при загрузке танкеров. Компания наливает нефть в танкеры на расстоянии 5 километров от берега через плавающие выносные причальные устройства (ВПУ). Сотрудники Роспотребнадзора и Росприроднадзора неоднократно измеряли концентрацию вредных веществ в воздухе на береговой линии, по факту санитарные нормы не превышены. Однако с ветром неприятный запах все же достигает берега и доставляет массу неудобств жителям.

Поскольку в емкости из-под нефти во избежание пожароопасной ситуации запрещено закачивать воздух, они заполняются выхлопными газами из двигателя танкера. Таким образом, при каждом очередном заполнении танкера в воздух выбрасывается смесь выхлопных газов с парами нефти. Поэтому причальные устройства и отнесли на 5 км от берега. Для соответствия санитарным нормам этого оказалось более чем достаточно, а для комфорта отдыхающих - не хватило.

Самое, казалось бы, очевидное решение - отнести причальные устройства еще дальше, скажем, километров за 10. Но сделать это невозможно из-за особенностей рельефа дна Черного моря в данном конкретном месте. В 5 км от берега глубина моря под существующими причальными устройствами - 56-58 метров. Дальше дно уходит ниже 100 метров, крепить ВПУ и подводящие плавающие шланги с нефтью на такой глубине рискованно с точки зрения безопасности, их просто может порвать в непогоду.

В целом проблема запахов при выделении летучих органических соединений (ЛОС) частично решается применительно к погрузке танкеров на стационарных причалах. На прибрежных причалах с проблемой запаха из танкерных емкостей можно бороться с помощью установок рекуперации, в которых вытесняемый из танкеров газ очищается от многих примесей. Установка рекуперации - это практически небольшой завод. Что касается ВПУ, то плавающих установок рекуперации не строит ни одна фирма в мире. В России выносные причальные устройства существуют только в двух местах - под Новороссийском и на Сахалине, еще есть Варандейский терминал, но он тоже без систем рекуперации.

Решать проблему запахов в «КТК-Р» начали с научного исследования количественного и качественного состава неприятно пахнущих веществ.

Запах, похожий на меркаптаны, которые содержатся в составе инертных газов, вытесняемых из танкера, человек начинает ощущать задолго до того, как их концентрация может быть опасной для здоровья. Одной из задач ученых и является установить, при каких концентрациях ЛОС, попадающие в атмосферу при загрузке танкеров, могут угрожать человеку.

Для отбора проб воздуха ученые используют небольшие стеклянные колонки-концентраторы, заполненные специально подготовленным активированным углем с повышенной селективностью на сероводород, меркаптаны и ацетат ртути. Далее проводятся исследования накопленных веществ методом газовой хроматографии с пламенно-фотометрическим или фотоионизационным детектором.

В итоге ученые должны дать ответ - какие вещества и в каких концентрациях в привязке к порогу обонятельной чувствительности человека и ПДК доносятся до берега, как влияют на это метеоусловия. И также предложить решения, как этому противостоять.

Инженеры морских операций считают, что теоретически можно построить плавающий рекуперационный танкер. Однако на практике для реализации такого решения необходимо дать научно обоснованные ответы на вопросы, куда он будет отводить накопленные газы, как и где их перерабатывать и отгружать. Кроме того, придется менять международные таможенные правила и инструкции по обеспечению охраны границы. Может, поэтому, несмотря на широкое использование в мире ВПУ, задача по оснащению их системами рекуперации до сих пор не решена. А ученые и практики ищут другие варианты борьбы с неприятными последствиями выбросов ЛОС.