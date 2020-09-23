Надгробная плита - что лежак: В Сочи туристка решила позагорать на могиле советского воина

Солнечные ванны женщина принимала, лежа прямо на надгробии. Фото: vk.com/dtpsochi

На курорте, что ни день - нелепая выходка отдыхающих. Сегодня возмущенные горожане сфотографировали туристку, расположившуюся позагорать на мраморном надгробии прямо на городском мемориале 2 тысячам советских солдат.

- Здесь похоронены те, кто умер в госпиталях. Не заметить или не понять слова, написанные на плите, просто невозможно, - удивляются горожане цинизму некоторых гостей Сочи.

К слову, автор фотографии лишь выложил возмутительный поступок в сеть. Здесь и разразилась дискуссия.

- Общество, которое мы заслужили, - пишут сочинцы.

СПРАВКА "КП"

Завокзальный мемориальный комплекс — памятник бойцам-сочинцам, погибшим в боях в годы Великой Отечественной войны 1941—1945. Имеет общегородское значение. Расположен в микрорайоне Завокзальный в Центральном районе города Сочи.

Памятные доски с именами воинов расположены полукругом. В центре — Вечный огонь.

На месте памятника находилось старое городское кладбище, где и совершались захоронения жертв Великой Отечественной войны. Кладбище сровняли с землей в 1972-1973.

Позже здесь был восстановлен Мемориал в 1985 в честь 40-летия Победы.