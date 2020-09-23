Более 700 автовладельцев в Краснодаре попались на новую обманную схему

Не доверяйте лже-юристам, предлагающим купить ваше ДТП

Пострадавших от обманщиков в Краснодаре насчитывается уже больше 700 человек. Все они получили судебное решение от страховых компаний, что должны вернуть деньги, уже выплаченные по ОСАГО. Но, это ещё не все. Сотрудники налоговой инспекции требуют оплатить НДФЛ с полученных от страховщиков денег.

- Я попала в ДТП на улице Кирова. Кто-то царапнул мою машину на перекрестке и уехал, - рассказывает «Комсомольской правде» Лидия Неверова.

А на следующий день позвонили с неизвестного номера и предложили помощь в оформлении компенсации по ОСАГО.

- Очень деловой женский голос сказал, это теперь все иски и выплаты - их забота, мне бегать по судам не придется, - продолжает Лидия. - Мне сразу предложили 50 тысяч рублей, а права на эту аварию я передаю им.

Все, что нужно было сделать горе-автовладелице (и еще сотням таких, как она!) - это подписать доверенность на некоего автоюриста у нотариуса. И спокойно получить причитающиеся денежки.

Истории всех потерпевших — как под копирку. Их привозили к нотариусу составить договор о том, что представлять интересы в суде со страховыми компаниями теперь будет третье лицо. К слову, только сейчас жертвы обманщиков опомнились, что обе конторы были по одному адресу, а решения суда по всем 700 искам, по словам адвокатов потерпевших, принимал один и тот же судья в Крыму. На лицо — мошенническая схема.

- Потом я узнала, что иск почему-то был подан не в суд по месту жительства, а в один из симферопольских в Крыму. Якобы я сама подала об этом заявление, потому что временно там проживала. Но я там не жила никогда. Как это возможно, непонятно, - продолжает Лидия.

За мелкие ДТП недобросовестные автоюристы взыскали со страховщиков огромные суммы. Об этом владельцы авто, чьи интересы они представляли в суде, узнавали случайно, когда к ним обращались сотрудники налоговой службы с просьбой оплатить НДФЛ и штрафы за просрочку выплат. По самым предварительным подсчетам недобросовестные автоюристы получили около миллиарда рублей. Но до владельцев поврежденных авто не дошло ни копейки. Деньги со счетов сняты, а обманщики пропали.

КОНКРЕТНО

Сейчас все владельцы автомобилей, которых так легко обвели вокруг пальца, обратились за помощью к адвокатам. Вместе с защитниками им предстоит убедить инстанции, что они попали в руки недобросовестных автоюристов.

- Действуют эти люди по договору цессии. У них есть свои левые оценщики, которые значительно завышают сумму причиненного ущерба, потом все это затягивается искусственно, увеличивая претензии. Судья, кстати, который принимал решения по компенсациям, скоропостижно скончался. И здесь тоже необходимо все тщательно проверять правоохранителям, - поясняет «Комсомольской правде» адвокат потерпевших Марат Зиннатуллин. - Но пока по всем заявлениям в полицию не принято никаких конкретных решений. Все на стадии межведомственных мытарств.

Между тем, страховые компании обжаловали решения сначала в Верховном суде Крыма. Инстанция вернула иски в Краснодар, и для автовладельцев все началось сначала. Только суммы компенсаций, по трезвым оценкам экспертов, им скостили втрое.

- Повреждения при моей аварии оценили в 100 тысяч рублей вместо назначенных крымской Фемидой полумиллиона, - продолжает Лидия. - Разницу, которую я в глаза не видела, теперь должна вернуть страховой компании.

ПРИМЕРЫ МОШЕННИЧЕСТВА ПО ОСАГО

Надо сказать, изобретательности разного рода мошенникам всегда было не занимать. А вокруг автострахования в последнее время расплодилось великое множество так называемых недобросовестных автоюристов.

-Самая популярная схема — это автоподставы. Здесь участвуют несколько людей и автомобилей, у каждого из них — своя роль, - говорит эксперт в сфере страховой безопасности Межрегионального правового центра Дмитрий Кондратьев. - Они имитируют ДТП и получают выплату.

Имитируют, кстати, не только столкновение автомобилей, но и их угон. За новенький «мерс», только что купленный в салоне и, естественно, застрахованный, можно получить солидную сумму.

С дорогих иномарок такие «артисты» сами у себя воруют колеса, электронику и даже двери. А затем без стеснения получают от страховщиков компенсацию.

Автовладельцу могут предложить увеличить масштаб ДТП, а он, ради денег, на это пойдет. Через подставных экспертов сумма ущерба может вырасти в разы, но вместе с ней и грянут проблемы. Сейчас у каждой уважающей себя страховой компании есть своя служба безопасности. Если выяснится, что вы — участник мошеннической схемы, за вами придут с наручниками.

КАК РАСПОЗНАТЬ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ АВТОЮРИСТОВ

Нужно понимать, что, соглашаясь на перекупку вашей проблемы, вы серьезно рискуете. Практически каждое такое предложение — обман.

- Основной признак недобросовестных автоюристов - это навязчивость и обязательное оформление перекупки долга за небольшие деньги, - поясняет Дмитрий Кондратьев.

Честные специалисты будут представлять интересы гражданина в суде только согласно условиям договора. Между тем, Краснодарский край, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), вышел из числа регионов страны с высоким уровнем мошенничества по ОСАГО. Тенденцию снижения уровня махинаций на Кубани отмечают эксперты в первом квартале 2020 года.

- Нужно отметить, что как в Краснодаре, так и в других субъектах Российской Федерации, чаще всего мошенничество происходит именно в этом виде страхования. То есть, в обязательном страховании гражданской ответственности, - говорит заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов. - Некие люди, называющие себя автоюристами, получают различными способами информацию о возникшем страховом событии, ДТП и пытаются либо выкупить убыток у гражданина, либо предлагают представлять его интересы непосредственно перед страховой компанией, но выплачивая ему определенную сумму денег. Вот здесь и кроется обман. Путем злоупотребления правом они зарабатывают на пенях, неустойках, штрафах и присваивают их себе.

По словам Сергея Ефремова, лучше по закону автовладельцам самостоятельно обращаться в страховую.

-Не надо бояться страховой компании, потому что она заинтересована в погашении убытков, чтобы не возникало никаких судебных проблем и жалоб», - говорит он. - Если и возникнут разногласия, то урегулировать их можно при помощи финансового омбудсмена. Он, кстати, и поможет бесплатно.

Положительные тенденции в регионе по вопросам ОСАГО в РСА связывают с помощью администрации Краснодарского края.

- Благодаря совместным усилиям страховщиков и властей, большинство мошеннических схем утратили свою силу. Кубань стала первым регионом, где министерством экономики края разработан и подписан с общественной организацией страховщиков план совместных действий по повышению финансовой грамотности граждан относительно проблем страхования гражданской ответственности, - отмечает Ефремов. – В рамках краевой программы финансовой грамотности администрацией края широко освещаются проблемы, связанные с недобросовестными автоюристами. Важна наглядность и доступность информации, ведь чтобы искоренить проблему полностью нужны участие и сознательность граждан.