«Удален из зала за неуважение к суду»: в Краснодаре арестован и второй участник покушения на религиозного лидера

Фото Краснодарского краевого суда

Как ранее сообщала «Комсомолка», Октябрьским районным судом Краснодара на два месяца арестована участница покушения на убийство лидера религиозной общины.

А вот ее сообщник в судебном заседании повел себя нетривиальным образом. Мужчина отказался называть свое имя. Вместо этого он обозначил себя номером, сообщив, что является «специальным служащим».

- За неуважение к суду он был удален из зала и рассмотрение ходатайства продолжилось без него, в присутствии его адвоката,- сообщает пресс-служба краевого суда.

Своим решением суд арестовал и второго участника организации убийства- мужчину 1960 года рождения, на 2 месяца.

- Суд согласился с доводами следствия о том, что находясь на свободе, обвиняемые могут принять меры к сокрытию доказательств совершенного преступления и принял решение о заключении их под стражу на срок два месяца до 21 ноября 2020 года включительно,- отмечается в решении инстанции.