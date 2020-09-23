Вечером - в Лиге Чемпионов, на утро - в ФНЛ: Магомед-Шапи Сулейманов сыграл два матча за два дня

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Лидер турнирной таблицы ФНЛ «Оренбург» так и не смог одолеть в гостях вторую команду «Краснодара».

Все голы в этом матче были забиты уже под коней игры. Сначала на 74-ой минуте отличился словенский вингер «Оренбурга» Жига Шкофлек.

Однако, праздновать успех оренбуржцам удалось недолго. За три минуты до конца основного времени матча счет сравнял форвард краснодарцев Илья Воротников.

Такой исход игры, впрочем, не помешал «Оренбургу» продлить огромную беспроигрышную серию из 11 игр и остаться на первом месте в чемпионате с 28 очками.

Весьма любопытный факт- забивший гол нападающий «Краснодара-2» Воротников вошел в игру лишь на 60 минуте, сменив форварда основного состава Магомеда-Шапи Сулейманова, который менее суток назад также выходил в матче Лиги Чемпионов против греческого ПАОКа в основном составе.