В Сочи электрички изменят расписание во время проведения Гран-при России Формулы 1

Фото: пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги

Сочи будто замер в преддверии старта очередного российский этап «королевских гонок». Разработан график работы оперативного штаба, организован мониторинг и контроль работы ресурсоснабжающих организаций и предприятий, наведен лоск на гостевых маршрутах.

Во главе угла – транспортная доступность соревнований. Глава города Алексей Копайгородский подчеркнул, что необходимо обеспечить бесперебойное движение общественного транспорта.

Конечно же, больше всего болельщики рассчитывают на электрички. Именно на «Ласточках» удобнее всего и быстрее добраться до Олимпийского парка, где пройдут гонки с 24 по 27 сентября.

Во время проведения Гран-при России Формулы 1 расписание движения пригородных поездов изменится

- В период проведения соревнований электрички до Имеретинского курорта из Туапсе и Лазаревской будут ходить до станции Сочи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. - На железнодорожном вокзале Сочи болельщики должны пройти через пункт досмотра, чтобы пересесть на электропоезда Сочи – Имеретинский курорт, Сочи – Аэропорт, Сочи – Роза Хутор.

Одновременно значительно увеличится количество «Ласточек» - до 42,5 пар 27 сентября.

Чтобы болельщики могли быстрее проходить через автоматизированные пункты контроля на железнодорожных станциях откроют турникеты. Это будет сделано в Сочи, Хосте, Адлере, на Мацесте и других остановках электропоездов.

- Проезд в «Ласточках» в период проведения соревнований останется платным, - обратила внимание представитель пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Гран-При России Формулы 1 пройдет при аншлаге, организаторы сообщили, что все билеты проданы.