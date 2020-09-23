«Лоб в лоб»: на Кубани в аварии с автобусом погибли два человека

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На Кубани вечером 23 сентября произошло смертельное ДТП. Авария случилась в 19:30 на федеральной автомобильной дороге А-146 Краснодар — Верхнебаканский. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу и врезался в междугородний автобус «Краснодар-Новороссийск».

- В результате ДТП в иномарке погибли водитель и пассажир. Их личности в данный момент устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Представитель пресс-службы обратил внимание, что водитель и 13 пассажиров автобуса не пострадали.

- Сейчас на месте аварии работают следственная группа, сотрудники ДПС и специалисты экстренных служб, - уточнил представитель пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ведомстве напомнили, что буквально 21 сентября на этой же дороге произошло смертельное ДТП. Водитель «Лады Ижевск» на закруглении трассы не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик MAN с полуприцепом. Он погиб на месте.

Жители Абинска считают место, где произошло ДТП с автобусом чрезвычайно аварийным. Это Холмская - Ахтырский, поворот на сельхозтехнику.

- Печально знаменитая сельхозтехника - проклятый поворот. Давно пора туда батюшку привезти, - говорят очевидцы происшествия.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что лихач на BMW, врезавшийся в столб в Краснодаре, скончался на месте. 23-летний водитель хвастался своей агрессивной манерой вождения.