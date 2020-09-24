Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 24 сентября 2020: в краевом центре на карантин закрыли еще одну школу

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«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 24 сентября 2020 года. За последние сутки заболеваемость продолжает расти: зафиксировано 95 новых случая заражения в регионе. Общее число заболевших с начала пандемии - 13408.

- Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 236,2, - сообщает оперативный штаб региона. – С начала пандемии на Кубани выздоровели 10330 пациентов, 262 человека скончались.

По данным врачей, продолжает увеличиваться число заболевших COVID-19 среди детей. В числе заболевших за сутки зафиксировано 28 пациентов в возрасте до 18 лет из Краснодара, Горячего Ключа, Новороссийска и Сочи, Абинского, Северского и Апшеронского районов.

Очередная краснодарская гимназия - № 36 переведена на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса.

- С 24 сентября на две недели закрыта на карантин гимназию №36. COVID-19 выявлен у трех школьников, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

Коронавирус в Анапе 24 сентября 2020

В Анапе за последние сутки ни у кого не подтвердился коронавирус.

Коронавирус в Сочи 24 сентября 2020

В сочинских больницах число пациентов с COVID-19 выросло еще на 8.

Коронавирус в Геленджике 24 сентября 2020

В Геленджике за последние 24 часа никто не заразился.

Коронавирус в Туапсе 24 сентября 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки зафиксировано восемь новых случаев заболевания коронавирусом.

Коронавирус в Ейске 24 сентября 2020

В Ейском районе за последние 24 часа новых случаев не зарегистрировано.

Коронавирус в Горячем Ключе 24 сентября 2020

В Горячем Ключе за последние 24 часа заразились 3 человека.