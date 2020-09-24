В Краснодаре возбудили еще одно уголовное дело после пожара в доме на Российской

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

24 сентября стало известно, что после пожара в многоквартирном доме на улице Российской, возбуждено еще одно уголовное дело. Его фигурантом стал 34-летний специалист по строительно-технической экспертизе «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ».

Следователи считают, что с 2011 по 2012 год застройщик, не получив соответствующего разрешения на строительство, возвел несколько литеров многоквартирного жилого дома.

- Чтобы получить права собственности на самострои, необходимо было провести строительно-техническую экспертизу соответствия СНиПам и нормативно-правовым документам, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю. - Выполнить исследование дома поручили эксперту филиала федерального БТИ.

Специалист прекрасно понимал, что эксплуатация дома с нарушениями, может повлечь пожар и привести к быстрому распространению огня и разрушению здания. Но мужчина закрыл на это глаза. Он не выехал на место для исследования дома, про строительно-техническую экспертизу и речи не шло.

- Эксперт написал акты, в которые внес ложные сведения о том, что дом соответствует требованиям СНиПа, противопожарным и санитарным нормам, - уточняют в СУ СК по региону. - При этом в документах он указал, что конструкции здания на момент проведения исследования по своим конструктивным особенностям не создают угрозу для жизни.

Также следователи выяснили, что при возведении мансардного этажа были допущены нарушения, эксперт их не выявил и не указал в своем заключении.

- Так, например, в доме отсутствовали брандмауэры - противопожарные преграды, - добавляют в ведомстве. - Из-за их отсутствия пожар быстро распространился по всей площади седьмого этажа.

По сути квартиры верхнего этажа здания возвели без потолочного перекрытия, разделяющего объем помещений и подкровельное пространство.

В итоге эксперту придется ответить перед законом. На него возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Если суд признает специалиста виновным, то ему грозит тюремное заключение на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на три года.

- Сейчас следователи устанавливают весь круг должностных лиц, в полномочия которых входил контроль и надзор за организацией строительства многоквартирного дома и ввода его в эксплуатацию, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

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