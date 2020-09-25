Ротовирус на Черном море 2020: какие инфекции можно привезти из отпуска

На пляжах отдыхающим надо быть особенно осторожными.

Бархатный сезон, стартовавший на Черноморском побережье, мало отличается от летнего. Отели забиты, на пляжах по-прежнему много отдыхающих, погода радует, так что отпуск у большинства туристов проходит на высоте. Эпидемиологи не устают напоминать о мерах предосторожности, о которых стоит помнить тем, кто греет бока под южным солнцем. Привезти из поездки можно не только сувениры и море впечатлений, но и заразу. Рассказываем, как не подхватить ротовирус на Черном море 2020.

Новости о коронавирусе туристам порядком надоели. Но все-таки отдыхающих просят отнестись с пониманием. Ведь меры предосторожности важны не только, чтобы защититься от COVID-19. Другие инфекционные заболевания никто не отменял. Расслабленные отпускники часто забывают об элементарных правилах гигиены, из-за чего их каникулы заканчиваются на больничной койке.

Несмотря на то, что температура воздуха на побережье понизилась, море по-прежнему теплое как в августе. Чтобы не подхватить инфекцию, не стоит мыть фрукты или овощи в такой воде. Если во время плавания случайно наглотались морской воды, обязательно прополосните рот питьевой. Чтобы снизить риски заражений, туристам не стоит купаться с ссадинами и ранами на теле.

- Не стоит покупать перекус у сомнительных торговцев, которые предлагают различные пирожки и сладости. Приобретайте еду только в магазинах. Важно, чтобы товар был тщательно запакован. Проверяйте срок годности, не перебита ли дата, - советуют эпидемиологи.

Помимо «кишечки», есть риск кожных заболеваний – это в основном касается диких пляжей, которые не оборудованы и не подготовлены для отдыха. Здесь часто обитают бездомные собаки, так что есть вероятность передачи болезни Лайма (клещевого боррелиоза) — с укусом собачьего клеща.

Вода в любых водоемах – будь то море или горная речка - не может быть абсолютно чистой. Поэтому, выходя на берег после купания, обработайте руки стерильной салфеткой или специальной жидкостью.

- Где бы вы не находились – в отпуске на море или на пикнике, на рабочем месте или дома, ваши руки должны быть чистыми. Выходя из общественного транспорта, обработайте их антисептиком, не трогайте лицо руками, если вы пришли с улицы, - говорят в региональном Роспотребнадзоре. – Элементарные правила гигиены помогут в разы снизить риски заражений и, вернувшись с моря, вы не заболеете.