Следственный комитет вручил награду 14-летней школьнице, которая спасла из горящего дома младших братьев

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Решением исполняющего обязанности руководителя СУ СК по Краснодарскому краю Андрея Маслова 14-летняя Латифа Чурина из Каневского района удостоена почетной грамоты. Девочке вручили награду за проявленный героизм, мужество и самоотверженность при спасении своих младших братьев.

Пожар, который благодаря девочке, не закончился трагедией произошел в начале сентября. В ночь на 6-е число полыхнул частный дом по улице Партизанской в станице Придорожной Каневского района. Именно здесь Латифа живет вместе со своей семьей.

Огонь превратил дом многодетной семьи в пепелище.

Возгорание произошло со стороны внутреннего двора, где находился навес. По всей видимости, из-за неисправной проводки полетели искры. В огненной ловушке оказалась вся многодетная семья. Родители и малыши крепко спали. Первой дым почувствовала бабушка, которая и разбудила Латифу. Школьница вскочила с кровати, выбежала из комнаты и увидела, как огонь пожирает дом, а дым начинает заполнять комнаты.

Первое, о чем подумала Латифа Чурина, - надо спасать родных.

- Я побежала в комнату, где спала мама Жанна. Вместей с ней были двое моих братьев Руслан и Радмир, а также сестра Ангелина, - вспоминает те страшные мгновения девочка. - Проснувшись, мама тут же схватила сестру и побежала к выходу.

Латифа же, не растерявшись, бросилсь спасать своих младших братьев, хотя в этот момент в доме ничего уже не было видно.

- Сначала я схватила годовалого Радмира. Малыша передала сестре через окно, после чего сама выпрыгнула на улицу. Но уже через секунду услышала плач - это был ее шестилетний братик Руслан. Я залезла обратно и стала вытаскивать уже его, - продолжает Латифа.

В ту ночь был сильный ветер. Огонь стремительно распространялся по всему дому, который стоял еще и без окон - семья делала ремонт. С трудом девочка пробиралась к ребенку - шла буквально на ощупь. Увидев сидящего в углу брата, она схватила его и побежала к выходу.

Огонь превратил дом многодетной семьи в пепелище. Все имущество сгорело. Мама девочки пострадала сильнее всего - у нее сильные ожоги спины и рук. Сейчас она находится в больнице. Но, по словам Латифы, главное, что все остались живы.

Педагоги в школе гордятся Латифой.

- Родители были шокированы, не понимали, что происходит. Каждый должен был поступить так, как я, - говорит Латифа Чурина.

История школьницы, считают следователи, - якрий пример неравнодушного отношения к окружающим, оказавшихся в сложной ситуации.

- Это пример преодоления своих страхов и совершения настоящего подвига, что не только восхищает, но и заставляет нас задуматься о важнейших человеческих ценностях, - сказал исполняющий обязанности руководителя СУ СК по Краснодарскому краю Андрей Маслов.