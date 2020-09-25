Расписание трансляций Гран-при России Формулы 1 в Сочи: гоночный уикенд начался

Расписание трансляций Гран-при России Формулы 1 в Сочи Фото: Сочи Автодром
В Сочи стартовал гоночный уикенд. Лучшие пилоты планеты будут состязаться с 25 по 27 сентября. Все заезды, включая свободные практики, квалификацию и саму гонку покажут по федеральному каналу МатчТВ, уже опубликовано полное расписание трансляций Гран-при России Формулы 1 в Сочи.
РАСПИСАНИЕ ТРАНСЛЯЦИЙ ФОРМУЛЫ 1 В СОЧИ
25 сентября
10:55 Свободная практика 1, комментатор Владимир Башмаков
14:55 Свободная практика 2, комментаторы Алексей Попов и Наталья Фабричнова
26 сентября
11:55 Свободная практика 3, комментатор Владимир Башмаков
14:55 Квалификация, комментаторы Алексей Попов и Наталья Фабричнова
27 сентября
13:55 Гонка «Гран-при России», комментаторы Алексей Попов, Наталья Фабричнова
КСТАТИ
Нынешний Гран-при России в Сочи станет уже седьмым в истории Формулы 1. В гонке примет участие российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят. В двух последних гонках он финишировал в очковой зоне, в общем зачете у него 14 место.
Лидер сезона – пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон, который очень близок к седьмому чемпионскому титулу, повторению рекорда Михаэля Шумахера.
Кроме того, в прямом эфире МатчТВ покажут заезды «Формулы 2» в Сочи. В младшей серии выступают трое россиян – Роберт Шварцман, Артем Маркелов и Никита Мазепин.