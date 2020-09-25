Сочи – Краснодар 26 сентября 2020: Прогноз на матч 9 тура чемпионата России по футболу

Прогноз и ставки на матч Сочи - Краснодар Фото: ФК Сочи

Прогноз на матч 9 тура РПЛ Сочи - Краснодар сентября – 1:1.

Битва в дерби обещает быть жаркой. В прошлом сезоне команды обменялись сухими домашними победами, в этом году «Сочи» ударно стартовал и даже некоторое время лидировал в турнирной таблице. «Барсы» после восьми туров занимают четвертую строчку, имея в активе 15 очков, «Краснодар» - шестой с 14-ю баллами.

«Быкам», которые явно рассчитывали на большее в чемпионате, нужно держать в уме предстоящий ответный матч с греческим ПАОКом в Лиге Чемпионов, который состоится 30 сентября. Ожидается, что Мурад Мусаев даст лидерам команды отдохнуть.

История встреч Сочи - Краснодар

«Краснодар» впервые сыграл с ПФК «Сочи» в третьем туре чемпионата Тинькофф РПЛ 2019/20. «Быки» одержали домашнюю победу со счетом 3:0: к дублю Ивана Игнатьева превосходный удар в «девятку» на 80-й минуте добавил Магомед-Шапи Сулейманов.

Второй матч состоялся на стадионе «Фишт» 15 марта. Тогда «Краснодар» проиграл со счетом 0:2. Отличились Нобоа и Мостовой, матч проходил без зрителей.

Прогноз и ставки на матч Сочи – Краснодар 26 сентября

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Краснодар». В случае победы «горожан» можно увеличить ставку в 2,2 раза. На ничью коэффициент 3,5, а на победу «Сочи» - 3,3.