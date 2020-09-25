Начало отопительного сезона в Краснодаре 2020: когда включат батареи

Котельные готовы к отопительному сезону

Синоптики прогнозируют продолжение лета еще на месяц. Правда, тепло будет очень ненавязчивым, а ночи холодными. Но не настолько, чтобы городские службы включили отопительные системы. По нормам законодательства, начало отопительного сезона в Краснодаре стартует, если среднесуточная температура достигнет +8 градусов. Впрочем, собственники частных котельных могут пренебречь этими нормами и включить батареи чуть раньше.

К слову, в мэрии Краснодара объявили, что все объекты ЖКХ в городе готовы к старту сезона.

- Самый главный документ, который подтверждает готовность города-к отопительному сезону - это паспорт готовности муниципального образования, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов на городской планерке. - Ежегодно мы получали такой паспорт готовности от Ростехнадзора. Это подтверждало, что мы преодолеем отопительный сезон без сложных технологических аварий.

Градоначальник поручил директору департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара Владиславу Белому еще раз внимательно просмотреть всю документацию и готовиться к защите и получению паспорта готовности от Ростехнадзора.

- Можно сказать, что город - на финишной прямой по подготовке к отопительному сезону. Проведены 12 межведомственных комиссий, проверены и подготовка социальной сферы, и все предприятия, которые оказывают услуги в отопительный сезон. Это электро- и водоснабжение и другие услуги, необходимые не только в отопительный сезон, а круглогодично, - рассказал он. - Один из масштабных моментов, который хотелось бы отразить - замена теплотрассы «ТЭЦ - Центр города».

В Краснодаре - 236 муниципальных и частных котельных, три ТЭЦ.-В прошлом году по инвестпрограмме компанией АО «Краснодартеплосеть» службы заменили 1 км 100 м трассы, в этом году - 900 м. До 2026 года эти работы будет продолжаться регулярно. За это время городские власти расчитывают заменить 8 км 400 м трубопровода.

- Его можно назвать основной артерией Краснодара, потому что эта теплотрасса питает 382 многоквартирных дома и 38 социальных объектов - больницы, детсады, школы, - говорит Владислав Белый.

Уже сейчас на предприятиях ЖКХ в Краснодаре имеется аварийный запас топлива, укомплектованы бригады, проверены дизель-генераторы. На предприятиях подготовлены 33 дизель-генератора на случай ЧП.

В городской Службе спасения есть 44 дизель-генератора мощностью от 2 до 500 киловатт. Все они работоспособны. В департаменте городского хозяйства готовы применить их, к примеру, при внезапном отключении электроэнергии.

15 сентября аукцион по санитарной очистке Краснодара выиграла «Мусороуборочная компания». Они же будут чистить город от наледи и снега, если это потребуется.

В мэрии напомнили, что перед началом отопительного сезона перед ресурсоснабжающей организацией есть большие долги. Больше всех «Межрегионгазу Краснодар» должен АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» - около 340 млн рублей. Этот вопрос в департаменте держат на контроле.