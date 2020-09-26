Сочи – Краснодар 26 сентября 2020. Прямая онлайн-трансляция матча 9 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Прямая трансляция матча Сочи - Краснодар Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

В матче 9 тура Российской премьер-лиги «Сочи» принимает «Краснодар». Амбициозные «барсы» еще недавно лидировали в турнирной таблице, а «быки» рассчитывали на более, но пока занимают шестую строчку. Тренерам «Краснодара» наверняка придется дать отдохнуть лидерам перед ответным матчем против ПАОКа в Лиге Чемпионов. Игра 30 сентября для них – самая важная в сезоне.

Статистика личных встреч Сочи – Краснодар 26 сентября 2020

«Сочи» и «Краснодар» встречались в премьер-лиге дважды. В прошлом сезоне «Краснодар» победил дома 3:0, «Сочи» в марте выиграл на «Фиште» - 2:0. Тот матч проходил без зрителей.

Прогнозы букмекеров на матч Сочи – Краснодар 26 сентября 2020

«Краснодар» - фаворит предстоящего матча.

Прогноз на матч Сочи – Краснодар 26 сентября 2020 - будет результативная ничья.

Составы команд на матч Сочи – Краснодар 26 сентября 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.

Время начала матча Сочи – Краснодар 26 сентября 2020

Матч Сочи – Краснодар на стадионе Фишт 26 сентября 2020 года в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Сочи – Краснодар 26 сентября 2020

Прямую видеотрансляцию матча Сочи - Краснодар можно будет посмотреть с 19:30 на телеканалах МатчТВ и МатчПремьер.