Ждать ли ужесточения ограничений из-за коронавируса в Краснодарском крае

В крае увеличивают число "ковид"-госпиталей Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае действует до 2 октября. Но уже сейчас очевидно, что он будет в очередной раз продлен. Число заболевших COVID-19 не падает. Ежедневная статистика свидетельствует, что на Кубани первый этап эпидемии еще не пройден. Между тем, властям регионов, где инфекция свирепствовала весной, рекомендовано готовиться ко второй волне пандемии. И для того чтобы избежать нового карантина, подкосившего экономику страны, санитарные врачи настоятельно просят исполнять хотя бы тот минимум требований, который действует сейчас.

Так, к примеру, родителей школьников и детсадовцев убеждают находиться в защитных масках в общественных местах, включая то время, когда они приводят детей в учебное заведение. В Краснодаре, остающемся пока самым зараженным городом региона, несколько классов в школах отправлены на удаленку из-за вспышки коронавируса.

Но об эпидсознательности жителей пока не идет и речи.

- К нам даже обращаются родители с негативным отношением к этому. Вчера на «горячую линию» поступило множество звонков, где родители говорили, что нет никакой нормативной документации, обязывающей носить маски вне помещений, - говорит начальник отдела в краснодарском управлении Роспотребнадзоре Светлана Дементьева.

В ведомстве обращают внимание, что ношение масок должно стать гражданской позицией.

Кстати, в соседнюю Адыгею уже поступила партия вакцины от COVID-19. Прививать начнут людей из группы риска - медиков, водителей скорых. Однако когда в регионе начнется массовая прививочная кампания, пока неизвестно.

В Краснодарский край вакцина пока не поступала

- Сроки, время и контингент назовут в минздраве. На сегодняшний день вакцина, насколько нам известно, не поступила, - говорят "КП" - Кубань" в Роспотребнадзоре.

Пока об усилении ограничительных мер в Краснодарском крае речи не идет. Однако все может измениться, когда вместе с холодами придут и сезонные инфекции. Ослабленному простудными болезнями организму еще проще будет подцепить и грозный COVID-19.

Людям старше 65 лет рекомендовано поберечься и отсидеться дома. Статистика смертности в регионе показывает, что именно пожилым людям не стоит пренебрегать рекомендациями эпидемиологов.