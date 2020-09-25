На Кубани прошел фестиваль «Казачок Тамани»

Фото: centerzarnica.ru

В Краснодарском крае прошел ежегодный фестиваль «Казачок Тамани». Он собирает участников со всей России. Цель фестиваля очень проста – патриотическое воспитание, гражданское и духовное становление детей. Там ребята погружаются в историю России, в традиции и обычаи казачества.

- В этом году из-за пандемии ребят было меньше, чем обычно. К нам приехали представители 8 регионов. Это Кубань, а также Курганская, Ленинградская, Магаданская, Омская, Ростовская, Сахалинская и Челябинская области, - рассказала главный организатор, директор Центра патриотического воспитания и туризма «Зарница» Нина Лопатина.

От Берегини до Атаманца

В этом году фестиваль подготовил для своих участников пять мастер-классов. Например, «Наша Берегиня» - это для девочек. Там их спрашивали и рассказывали об истории Малой Родины, родословной, а также о традициях и обычаях казаков.

«Казачьи традиции и современность» учил ребят вышивке, лепке, резьбе по дереву. Наставники также рассказывали о влиянии мировой культуры на традиции казачества на примерах традиционно прикладных дисциплин.

На «Родословном древе» учили составлять, собственно, это древо. Ребятам показывали, как можно искать информацию о своих предках.

Наставники мастер-класса «Моя малая Родина» учили гостей фестиваля выпуску стенгазет о регионах-участниках фестиваля, о земляках-участниках войн.

Самым интересным для мальчиков был «Юный Атаманец». Там с ребятами занимались строевой подготовкой, рукопашным боем, обучали владению нагайкой и фланкировке.

Не обошлось и без показательных выступлений. Были и танцы, и песни, и выступление гармонистов, баянистов.

- Мы свозили участников фестиваля в музей боевой техники под открытым небом «Военная горка», это в Темрюке. Показали ребятам выставочный комплекс «Атамань» и музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен в городе-герое Керчь, - продолжает Нина Лопатина.

В общекомандном зачете победила делегация «Северный ветер» из Сахалинской области, город Оха. Им вручили памятные дипломы и кубки. А еще всем участникам фестиваля подарили гобелены с изображением гербов 11 реестровых казачьих войск России.