Квалификация Гран-при России Формулы 1 в Сочи 2020: прямая онлайн-трансляция

Прямая трансляция квалификации Формулы 1 в Сочи 25 сентября 2020 Фото: Сочи Автодром

В Сочи в самом разгаре гоночный уикенд. В субботу на Сочи Автодроме пройдет третья свободная практика, она начнется в 11:55.

А в 14:55 будет дан старт квалификации, по итогам которой и определятся места пилотов на стартовой решетке.

Прямая онлайн-трансляция свободной практики и квалификации Формулы 1 в Сочи 26 сентября 2020 продет на телеканале МатчТВ.

По традиции лидирующие места в Сочи разыгрывают пилоты «Мерседес». Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас претендуют на первые места, но в спорте возможно все. Российские болельщики также поддерживают Даниила Квята, который выступает за команду «Альфа Таури».