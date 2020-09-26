В Сочи произошел взрыв на автомойке, есть пострадавший

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В Сочи произошел взрыв на автомойке около ТЦ «Моремолл» в Сочи. Видео происшествия очевидцы разместили в соцсетях.

- Что взорвалось – сейчас выясняется. На месте происшествия работает дознаватель. Возможно произошло возгорание воздушной массы из-за взрыва газового баллончика, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в оперативных службах.

26 сентября в 11:19 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о пожаре на улице Донской. В 11:20 к месту происшествия были направлены подразделения МЧС России. От взрыва огонь перекинулся на рекламный баннер, площадью 15 квадратных метров.

- В 11:25 возгорание было локализовано, в 11:29 – пожар ликвидирован. К тушению привлекались 8 человек личного состава, 2 единицы техники, - уточнили в пресс-службе главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным городской медслужбы в огне пострадал 51-летний мужчина местный житель, он получил ожоги рук разной степени тяжести. По предварительной информации, он находился в павильоне по продаже шаурмы на автомойке. Сочинец госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

- Мы как раз только что помыли машину и выезжали с автомойки. Встали, как всегда в выходной, в «мертвую» пробку у Моремолла. И тут прогремел взрыв. Видели столб дыма и огня, высотой в несколько метров, - рассказали очевидцы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что произошел взрыв на газозаправочной станции в Краснодарском крае: сгорели две машины, три человека пострадали.