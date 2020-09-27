«Выносили мины, выручали людей и животных»: Служба спасения Краснодара за неделю выезжала на помощь 73 раза

Дикие еноты - частые гости на улицах города Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Каждую неделю в городскую Службу спасения поступают десятки звонков. Специалисты почти на каждый вызов мчатся незамедлительно и действуют предельно осторожно – ведь иногда их работа может стоить жизни.

- С 19 по 25 сентября Служба спасения Краснодара приняла участие в ликвидации четырех пожаров. Один из них произошёл после лобового столкновения «Фольксваген Поло» и грузовой «Газели». Трижды причиной возгорания был бытовой мусор. Также спасателям удалось избежать пожара после столкновения БМВ и ВАЗ 2107 на трассе Краснодар-Кропоткин. Специалисты вовремя отключили аккумуляторную батарею и смыли с асфальта разлитое топливо, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В экстренную службу поступают разные сообщения о помощи. Например, на прошлой неделе в частном доме нашли мину второй мировой войны. Снаряд обнаружил житель хутора Ленина, когда делал ремонт. Спасатели и пожарные аккуратно извлекли боеприпас из траншеи и вывезли для уничтожения.

Служба спасения ликвидации последствий одного из ДТП. Фото: krd.ru

Сложные жизненные ситуации нередки. К спасателям обращалась пожилая женщина, которая не могла открыть входную дверь. Специалисты помогли открыть ее с малыми повреждениями. В другой квартире оказался заперт ребенок. Спасатели залезли через окно и помогли отцу войти в жилье. Также сотрудникам Службы спасения удалось снять мужчину с внешнего блока сплит-системы. Житель дома находился в неадекватном состоянии и собирался спрыгнуть.

Еще городская служба за неделю спасла несколько животных.

- На улице Ковалева местные жители нашли дикого енота. Спасатели приехали, поймали полоскуна и отпустили в безопасном месте. На улице Гаражной в квартиру залетела летучая мышь. Сотрудники Службы спасения выловили ее и выпустили на волю. А на улице Вишняковой кошка выпала из квартиры на козырёк второго этажа. Спасатели с помощью штатной лестницы достали животное и вручили хозяину, - рассказали в мэрии города.

Напомним, городская Служба спасения работает круглосуточно. Если у вас возникла чрезвычайная ситуация, звоните по номеру 112.