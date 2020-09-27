Формула-1 Гран-при России в Сочи 2020: прямая онлайн-трансляция гонки 27 сентября

Трансляция Формулы 1 Сочи 2020. Фото: Сочи Автодром

Сегодня, 27 сентября, на автодроме в Сочи пройдет гонка 10-го этапа сезона-2020 Формулы-1 — Гран-при России. Онлайн-видеотрансляцию будет вести телеканал «Матч ТВ». Гонщики выйдут на старт в 14:10 по московскому времени. А эфир начнется в 13:55.

Напомним, в общем зачете после девяти этапов лидирует действующий чемпион мира, британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, в активе которого 190 очков. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 10 очков и находится в общем зачете на 14 позиции.

Сочи принимает чемпионат мира седьмой раз подряд. Сейчас здесь работает оперативный штаб гонок. Сотрудники правоохранительных органов, МЧС дежурят круглосуточно и следят за ситуацией в Имеретинской низменности. Гости и болельщики носят маски в обязательном порядке.