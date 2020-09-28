В Сочи тренер и восемь детей заблудились в горах

Фото: ГУ МЧС РФ по краю

Тренер из Сочи отправился в поход в горы и взял с собой восемь воспитанников и еще одного сопровождающего взрослого. Выдвинулась организованная группа в лесное путешествие в обед 27 сентября, а обратно возвращалась уже вечером. Когда начало смеркаться, инструкторы сбились с пути. Спасатели предполагают, что наставники просто в какой-то момент пошли не по той тропинке.

- Тургруппа выдвигалась домой уже вечером. Возможно, взрослые повернули на другую тропу. А когда поняли, что заблудились, сразу же набрали спасателям, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в экстренной службе города.

О том, что двое взрослых и восемь несовершеннолетних детей не могут выбраться из леса, спасатели узнали в восемь часов вечера. И сразу же выдвинулись на место. Поиски усложнялись тем, что ехать отряду пришлось около двух часов.

- 27 сентября в 19:50 оперативному дежурному поступила информация, что в Сочи незарегистрированная группа из 10 человек, в том числе восьми детей заблудилась в лесной местности при переходе из села Ореховка в Солох-Аул. Группа находится на телефонной связи, но знает только свое примерное местонахождение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Взрослых с детьми нашли только в 23.35. Они спокойно сидели и дожидались спасателей в районе Солох-Аула недалеко от кордона Оштен. Отряд ЮРПСО вывел туристов в городскую черту. Воспитанники и сопровождающий чувствовали себя хорошо, медицинская помощь никому не потребовалась.

Похожая ситуация была в начале сентября. Тогда искали туристическую группу из восьми детей и троих взрослых. Они приехали в Сочи из Твери. Взрослые заблудись, когда начало смеркаться, а телефонов с собой ни у кого не было. Поэтому отдыхающих искали двое суток.