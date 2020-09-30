Новый облик южной столицы

Микрорайон "Родные Просторы". Фото: "ЮгСтройИмпериал".

Времена самостроев и обманутых дольщиков в Краснодарском крае постепенно отходят в прошлое. Покупатели квартир стали более требовательными, нежели еще пять лет назад. Теперь будущим новоселам недостаточно «своего угла». При выборе недвижимости они учитывают транспортную доступность, благоустройство, наличие школ и детсадов. Но не только возрастающие требования жителей изменили строительный рынок всей Кубани. Политика Краснодарского края взяла курс на комплексное развитие территории, в котором значительное место отведено социальной инфраструктуре, развитию дорожной сети и обустройству новых зеленых зон.

Будущая школа микрорайона "Родные просторы" Фото: "ЮгСтройИмпериал".

Современная застройка – пространство для жизни

По мнению депутата Законодательного Собрания края, директора Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства в Краснодарском крае Евгении Шумейко, главной целью генплана является создание комфортной среды для горожан. Кроме того, новые микрорайоны должны не только обеспечить новых жителей всей необходимой инфраструктурой, но и снизить нагрузку на более старые районы. И проекты, отвечающие всем этим требованиям, уже реализуются на территории Краснодара. Один из ярких примеров – ЖК «Родные Просторы» в Новознаменском.

Евгения Владимировна Шумейко.

- Стремительный рост населения Краснодара в последние годы потребовал от властей оперативных действий и новых решений, которые отразились в принятом недавно генплане города. Этот документ стал отражением требований современной урбанистики, направленной на формирование комфортной городской планировки и основанной на понятии о комплексном развитии территорий. ЖК «Родные Просторы» задумывался именно как такой проект – небольшой район со всей нужной инфраструктурой, где есть своя поликлиника, детский сад и школа, места для работы и семейного отдыха. В современных требованиях Генплана повышены нормы объема зеленых зон и естественной освещенности, это значит, что район не должен быть бесконечным лабиринтом высоток, стоящих колодцами. Современная застройка – это пространство для жизни, работы и воспитания детей, наполненное зеленью, солнцем и воздухом. Думаю, проект ЖК «Родные Просторы» - довольно удачное воплощение всех этих требований. Что касается изменений, комплекс соответствует всем требованиям, но, зная, как обстоят дела в других крупных районах города, я бы подумала о большем количестве парковочных мест, - рассказала Евгения Шумейко.

Мини-город будущего

Концепция нового микрорайона площадью более 40 га - «пешеходный город». Базовый принцип «Родных Просторов» - собственная полноценная инфраструктура, ее пешая доступность, минимальное присутствие частного транспорта, широкие тротуары и тенистые аллеи.

Сейчас уже возводятся 6 из 29 литеров. Фактически создается новый социальный кластер: люди смогут здесь полноценно жить, работать, отдыхать и воспитывать детей.

Как сообщил директор по строительству СК «ЮгСтройИмпериал» Станислав Николенко, авторы проекта старались сбалансировать природно-экологический, общественно-деловой, производственный, социальный и инженерный каркасы.

Станислав Александрович Николенко.

- Мы хотим сохранить традиции и идти в ногу со временем, поэтому создаем комфортную среду для повседневной жизни взрослых людей и становления подрастающего поколения детей. И понимаем, что за такими крупными масштабными стройками – будущее, город будет расти в этом направлении, - уверен Станислав Николенко.

Дорожная карта в помощь застройщику

По его мнению, для ответственных застройщиков, готовых следовать требованиям современного мира, новый генплан не обуза, но помощник. Это своего рода «дорожная карта», которая подсказывает оптимальные варианты реализации принципиально новых проектов, отвечающих статусу краевой столицы.

- Генплан города решает главную задачу – исключает возможность стихийной застройки. Это избавляет город от тех серьезных проблем минувших лет, которые приходится решать и по сей день. Это застройка без инженерных сетей, без дорожной и социальной инфраструктуры. Предотвратить это гораздо проще, чем потом исправлять ошибки. Сегодня, еще на стадии разработки, проект должен пройти согласования в различных инстанциях, которые дадут свою оценку в строгом соответствии с генпланом города. Кроме того, главный градостроительный документ дает застройщикам четкое понимание, какие проекты нужно развивать, а что следует оставить в прошлом. Генеральный план облегчает и задачу ресурсоснабжающим компаниям – они имеют полное представление, в каком направлении двигаться. По сути, генеральный план – это основа современного развития города, руководство для застройщика и гарантия для жителей, что для них будет создана комфортная среда, - отметил Станислав Николенко.

Строить парки сообща

Напомним, для развития Краснодара до 2040 года выбрана агломерационная модель. Генплан подразумевает создание кластеров: социальных, производственных, общественно-деловых. А также так называемых каркасов: транспортного, природно-экологического, инженерного. Очень важно, что в главный градостроительный документ Краснодара заложена схема именно зеленого каркаса. По словам Станислава Николенко, в настоящее время эта тема актуальна во всем мире и реализация этого направления выделит Краснодар на фоне других городов России. Разработчики проекта мини-города в Знаменском учли и этот пункт.

Будущий парк микрорайона "Родные Просторы". Фото: "ЮгСтройИмпериал".

- Решать такие задачи только силами муниципалитета невозможно. Поэтому местная власть объединяет усилия с ответственными застройщиками региона, в том числе и с участием нашей компании. Непосредственно проект МКР «Родные просторы» - масштабное строительство на его территории собственного семейного парка. В парке запроектированы велодорожки. В ближайшее время он получит свое название. Сегодня на шести гектарах будущей зоны отдыха уже ведутся земляные работы. Также предусмотрены прогулочные аллеи, - прокомментировал Николенко.

Новый закон в помощь дольщикам

В соответствии с новым Генпланом Краснодар постепенно превращается в комфортный и современный город. Но как быть со шлейфом прошлых проблем, самой острой из которых, пожалуй, являются возведенные ранее самострои, недостроенные дома и покупатели, так и не получившие купленных квартир? На этот вопрос ответила Евгения Шумейко, подчеркнув, что Кубань скоро сможет перелистнуть эту печальную страницу и полностью прекратить махинации в сфере жилищного строительства навсегда.

- Со стороны властей и инвесторов сегодня прилагаются огромные усилия, чтобы как можно быстрее достроить незавершенные ЖК края. Благодаря инициативе губернатора Кубани Вениамина Ивановича Кондратьева, в регионе создан комплекс механизмов для завершения таких зданий. Одним из первых в стране принят закон о дополнительных мерах защиты дольщиков, который позволяет нам искать инвесторов на долгострои, выделены субсидии в размере порядка 1,5 млрд рублей для завершения сложнейших объектов, создан Фонд защиты дольщиков Кубани, которому предстоит завершить несколько десятков инвестиционно-непривлекательных домов из реестра проблемных объектов, - сообщила Евгения Шумейко.

По ее словам, край ведет серьезную работу, чтобы не допускать появления новых долгостроев и обманутых дольщиков. Для этого, в частности, был создан Департамент по надзору в строительной сфере региона, задачей которого стал постоянный контроль хода работ на стройплощадках региона. Хорошим подспорьем в этой работе стал и Единый реестр проблемных объектов, который формируется автоматически и в который попадают все ЖК, срок строительства которых отстает более, чем на 6 месяцев.

- Это помогает нам максимально быстро реагировать на сложности застройщика или конкретного объекта, вместе искать пути восстановления сроков. Практически по каждому такому объекту работа ведется, что называется, «в ручном режиме». Для этого создана Межведомственная комиссия по защите прав обманутых дольщиков, - акцентировала депутат.

Слабое звено покидает отрасль

Как сообщила Евгения Шумейко, немаловажным фактором в борьбе с появлением новых долгостроев сыграло ужесточение требований к застройщикам, что помогло «отсеять» сомнительные проекты и ненадежных застройщиков, в результате количество выданных разрешений на строительство в Краснодаре сократилось вдвое.

- Губернатор Кубани инициировал запрет на точечную застройку, что также помогло сократить количество домов, которые попадают в список долгостроев из-за невозможности обеспечить необходимые инфраструктурные условия.

Ну и, конечно, важнейшим фактором, который позволяет нам надеяться на полное избавление от такого явления, как «долгострои» является введение проектного финансирования, цель которого – максимально обезопасить средства дольщиков и обеспечить соблюдение сроков строительства за счет контроля и финансирования со стороны уполномоченного банка. Проектное финансирование работает в России чуть больше года, однако уже сегодня на Кубани с использованием эскроу-счетов строится 114 жилых комплексов и почти 3 млн кв. м жилья. Это один из лучших показателей в стране. Уверена, что все эти аспекты помогут нам не только завершить уже имеющиеся долгострои, но и предотвратить появление новых проблемных объектов и обманутых дольщиков, - резюмировала Евгения Шумейко.

Напомним, права дольщиков теперь защищает федеральный закон, благодаря которому с 1 июля 2019 года все застройщики обязаны работать с счетами-эскроу. Воспользоваться ими застройщик сможет только после сдачи объекта в эксплуатацию. Для реализации проекта застройщик сможет воспользоваться средствами банка по программе проектного финансирования. Кстати, «ЮгСтройИмпериал» заключил соответствующее соглашение со Сбербанком и свой масштабный проект в Знаменском реализует с привлечением средств банка.

- После заключения в 2019 году соглашения о проектном финансировании ЖК «Элегант» доля банка в ипотечных сделках «ЮгСтройИмпериал» составила 63%, а объем выдачи ипотеки увеличился в 2,5 раза.

В строительство микрорайона «Родные просторы» будет задействовано проектное финансирование на ориентировочную сумму около 15 млрд рублей, - пояснил Николенко.