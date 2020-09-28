Спасительная ничья: Букмекеры предсказали результат матча Лиги Чемпионов ПАОК-Краснодар 30 сентября

ПАОК и Краснодар сыграют 30 сентября Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Букмекеры перед ответным матчем в Греции назвали фаворита в противостоянии ПАОК-Краснодар 30 сентября. Первый матч раунда плей-офф Лиги Чемпионов завершился со счетом 2:1 в пользу российской команды, а обладателя путевки в групповой этап определит вторая игра в Салониках. И для ПАОК и для «Краснодара» попадание в основной турнир станет историческим событием.

Ответный матч ПАОК – Краснодар состоится на стадионе «Тумба» в Салониках 30 сентября. Начало в 22:00 по московскому времени.

Какой счет устроит «Краснодар» в матче с ПАОК 30 сентября

«Краснодару» чтобы впервые в истории пройти в групповой этап Лиги Чемпионов нужно выиграть или сыграть вничью с ПАОК на выезде. ПАОК же устроит любая победа, даже со счетом 1:0. Только при счете 2:1 в пользу греков после 90 минут будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут. Если за это время команды не забьют голов, то все решится в серии пенальти.

Прогнозы букмекеров на матч Краснодар – ПАОК

Фаворитом предстоящего матча в Греции специалисты называют ПАОК. Однако преимущество хозяев поля не столь очевидно. Коэффициент на победу греков – 2,2, на ничью 3,55, а на «Краснодар» - 3,1.

При этом специалисты считают, что больше шансов на проход в следующую стадию именно у российской команды. Выход в группу Лиги Чемпионов для «Краснодара» оценен коэффициентом 1,47, а ПАОКа – 2,7.

Счет матча ПАОК – Краснодар 30 сентября

Наиболее вероятным исходом матча ПАОК – Краснодар 30 сентября назван точный счет 1:1. Вероятность такого итога оценена коэффициентом 6,5 или 15%. Такой результат устроит «Краснодар».

На втором месте в прогнозах - победа ПАОК со счетом 1:0, она оценивается 11,7%. Такой результат подарит грекам путевку в групповой этап Лиги Чемпионов.