Вениамин Кондратьев раскритиковал глав Краснодара, Горячего Ключа, Северского района и Новороссийска

Вениамин Кондратьев обратил внимание глав муниципалитетов на проблему точечной застройки Фото:admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обрушился с критикой на глав Краснодара, Горячего Ключа, Северского района и Новороссийска. Причиной недовольства главы Кубани стали итоги земельных проверок, а также застройка территорий жилыми кварталами без социальных объектов.

- Мы много раз договаривались не строить никакие жилые объекты и кварталы там, где есть дефицит социальных объектов. Хочу сказать спасибо тем главам, которые остановили точечную застройку на местах. Но вместе с тем у меня есть ряд вопросов к главам Краснодара, Горячего Ключа, Северского района и Новороссийска, - заявил Вениамин Кондратьев.

В администрации Краснодарского края проходит совещание с главами муниципалитетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кандидаты на вылет: кто из глав городов и районов Кубани может лишиться поста

Комиссия по застройке земель лесного фонда и побережья Черного моря поехала как раз в болевые кадровые точки Кубани. Одна из них, к примеру, стала последней для мэра Анапы Юрия Полякова. Не все гладко и в Горячем Ключе. Там, к примеру, было выдано 57 разрешений на строительство многоквартирных высоток, однако комплексная застройка не предусмотрена ни в одном разрешении. Это означает, что о социальных объектах, гонясь за квадратными метрами жилплощади, в этих местах попросту забыли (подробности)