В Сочи отец и мать два года насиловали свою 8-летнюю дочь и записывали порно на видео

Отца-извращенца поймали не сразу Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В солнечном Сочи сегодня, 28 сентября, задержали 38-летнего Андрея Ковалева. Объявление о розыске беглеца висело несколько дней на каждом столбе курорта. Никто даже не подозревал, что скрывается под несколькими сухими строчками полицейской ориентировки.

Оказывается, Андрей вместе с женой методично сексуально развращал собственную дочь. Более того, семейка записывала момент надругательства на видео.

- Семья непьющая, с виду благополучная, - хватаются сейчас за голову соседи Ковалевых.

Сейчас он задержан. Фото: tipichkras

Терпела издевательство от родных мамы с папой Алиса (имя изменено) как минимум два года. Начиная с восьмилетнего возраста, когда у нее по-девичьи оформилась фигура, папа стал подкатывать к ней с грязными прикосновениями. Все эту мерзость она терпела до 10 лет. Пока сама не стала осознавать происходящее.

Она сама пошла в полицию.

Когда в дом Ковалевых приехали правоохранители, отец сиганул в окно и пропал. Горе-мать задержали и отвезли в отдел, где она дала признательные показания.

Вскоре удалось поймать и беглеца.

- По данному факту территориальным следственным отделом возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователем проводятся необходимые следственные действия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю. - Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Дальнейшая судьба ребенка сейчас решается сочинскими органами опеки.