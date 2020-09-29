Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 29 сентября 2020: прививка от гриппа может спасти от смерти из-за коронавируса

Число больных по-прежнему высоко

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 28 сентября 2020 года. Число заболевших продолжает увеличиваться, за сутки выявлено 96 новых случаев коронавируса. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло более 13 тысяч человек.

К слову, режим повышенной готовности в Краснодарском крае действует до 2 октября. Но уже сейчас очевидно, что он будет в очередной раз продлен. Число заболевших COVID-19 не падает. Ежедневная статистика свидетельствует, что на Кубани первый этап эпидемии еще не пройден. Между тем, властям регионов, где инфекция свирепствовала весной, рекомендовано готовиться ко второй волне пандемии. И для того чтобы избежать нового карантина, подкосившего экономику страны, санитарные врачи настоятельно просят исполнять хотя бы тот минимум требований, который действует сейчас. Носить маски в общественных местах и чаще мыть руки - это сейчас все, что может спасти от грозной инфекции, а заодно и от многих других.

- Есть наблюдения, что те заболевшие, кто делал прививку от гриппа в прошлом сезоне, легче перенесли коронавирус и остались живы, - советуют в Роспотребнадзоре.

Людям старше 65 лет рекомендовано поберечься и отсидеться дома. Статистика смертности в регионе показывает, что именно пожилым людям не стоит пренебрегать рекомендациями эпидемиологов.

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