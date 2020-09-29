ПАОК - Краснодар 30 сентября 2020: Прогноз и ставки на матч раунда плей-офф Лиги Чемпионов

Прогноз и ставки на матч ПАОК - Краснодар 30 сентября Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Прогноз на ответный матч раунда плей-офф Лиги Чемпионов ПАОК – Краснодар 1:1.

Главный матч в истории «Краснодара» пройдет на стадионе «Тумба» в Греции. «Быки» всего в одном шаге от группового этапа Лиги Чемпионов. Первый матч в Краснодаре завершился победой российского клуба со счетом 2:1. Чтобы пройти дальше, «быкам» достаточно не проиграть ПАОКу на выезде.

Матч раунда плей-офф ПАОК – Краснодар состоится 30 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.

ПАОК – Краснодар. Форма соперников

После очной встречи в Краснодаре обе команды сыграли в домашних чемпионатах. «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Сочи» - 1:1, а ПАОК закончил матч против «Волоса» со счетом 0:0.

Греки провели ротацию состава и дали отдохнуть лидерам команды, «Краснодар» играл основой. Под вопросом участие в матче Вандерсона, не сыграет Ари, есть некоторые проблемы у Берга, Петрова и Кайо.

В составе ПАОКа из-за травм под вопросом участие в матче полузащитника Диего Бисесвара и форварда Кароля Свидерски.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ КРАСНОДАР – ПАОК

«Краснодар» и ПАОК впервые пересеклись в еврокубках 5 лет назад. Это произошло на групповом этапе Лиги Европы 2015/16. Те матчи сложились позитивно для «быков»: в Салониках была зафиксирована нулевая ничья, а на своем поле черно-зеленые одержали победу – 2:1. Счет открыл Ари, победный гол на счету Жоаозиньо.

22 сентября «Краснодар» одержал непростую победу – на гол Пелкаса «быки» ответили точными ударами Классона с пенальти и Кабелла.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ КРАСНОДАР – ПАОК 30 СЕНТЯБРЯ

Матч ПАОК – Краснодар 30 сентября пройдет без зрителей, что порадует гостей. В Греции трибуны всегда очень негостеприимны. И все же ПАОК на своем поле в Лиге Чемпионов уже обыграл турецкий «Бешикташ» (3:1) и португальскую «Бенфику» (2:1).

Скорее всего, обе команды забьют. Коэффициент на данный исход – 1,73. Результативная ничья даст путевку «Краснодару» в групповой этап Лиги Чемпионов впервые в истории.

Фаворитом предстоящего матча в Греции букмекеры называют ПАОК. Однако преимущество хозяев поля не столь очевидно. Коэффициент на победу греков – 2,2, на ничью 3,55, а на «Краснодар» - 3,1.

При этом специалисты считают, что больше шансов на проход в следующую стадию именно у российской команды. Выход в группу Лиги Чемпионов для «Краснодара» оценен коэффициентом 1,47, а ПАОКа – 2,7.