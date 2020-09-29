С Днем города, любимая Анапа!

Заслуженный учитель РФ Алла Ильенко стала Почетным гражданином города-курорта. Фото: пресс-служба администрации Анапы.

Солнечная Анапа отметила сразу два знаменательных события - 239 лет со дня своего основания и 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Программа празднования была довольно разнообразной - патриотические акции, фестивали, концерты, чествования заслуженных горожан сменяли друг друга на протяжении целой недели. Однако организаторам пришлось учитывать текущую эпидемиологическую обстановку. Поэтому все мероприятия проходили при строгом соблюдении правил безопасности при пандемии. В этот раз пришлось обойтись и без массовых гуляний. Но, несмотря на это, анапчане показали, как они умеют праздновать и что такое настоящее южное гостеприимство, которое и делает Анапу одним из самых популярных курортов России.

Поклонимся великим тем годам

Праздничные мероприятия открыла патриотическая акция «Десант славы». Масштабная реконструкция героических событий времен Великой Отечественной войны проходила в районе села Варваровка. К акции присоединились участники из Анапы, Керчи, Краснодара, Новороссийска, Геленджика и других городов, которые воссоздали высадку легендарного десанта под командованием капитана Дмитрия Калинина. С помощью исторической реконструкции жители и гости курорта смогли оказаться в эпицентре того неравного боя советских воинов с фашистскими захватчиками. Тогда отважный капитан принял решение подорвать себя гранатой, забрав с собой нескольких гитлеровцев. За свой подвиг он посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.

Историческая реконструкция высадки десанта под командованием капитана Дмитрия Калинина. Фото: пресс-служба администрации Анапы.

Данью памяти стала и церемония возложения цветов к Вечному огню. Участие в ней приняли представители краевой и городской администраций, Законодательного собрания, ветераны, благодарные горожане и гости Анапы.

Молодежную патриотическую акцию «Капсула времени» активисты провели на Братской могиле 45 советских воинов, погибших при освобождении Анапы. Представители Кубанского союза молодежи, движения «Волонтеры Победы», Союза казачьей молодежи Кубани, Молодой Гвардии Единой России и других патриотических молодежных организаций написали послания будущим поколениям, поместили фото и видеоматериалы в печатном и электронном виде в герметичную капсулу. Откроют ее в 2045 году в честь 100-летия Великой Победы.

На курорте появится свой Арбат

Тем временем в центре курорта развернулся веселый кулинарный фестиваль и выставка-ярмарка «Город мастеров». Кулинарные изыски, разнообразие местных вин и домашних сыров на протяжении трех дней радовали гостей и жителей города. Средоточием уличной еды со всего мира стала Театральная площадь - здесь проходил street food festival.

Все желающие могли отведать угощения лучших кулинаров. Фото: пресс-служба администрации Анапы.

Бургеры и шаурма, сэндвичи и блюда на мангале, пицца на дровах и морепродукты - поистине, гости фестиваля столкнулись с серьезной проблемой выбора. Расположенная неподалеку винная деревня приглашала гостей на дегустацию лучших напитков местных производителей. Здесь же можно было приобрести сыр и копченую рыбу, свежую выпечку, полакомиться горячим шашлыком. Сохранить в памяти воспоминания помогали яркие фотозоны, где сделать снимок могли все желающие.

Выставка-ярмарка «Город мастеров» будет проходить на постоянной основе. Фото: пресс-служба администрации Анапы.

Подлинным изобилием талантов поражал «Город мастеров»: анапские умельцы предлагали изделия из натуральных камней, дерева и кожи, авторские игрушки и куклы, декоративные тарелки, калейдоскопы ручной работы, картины и многое другое.

С ремесленниками пообщался и. о. мэра Анапы Василий Швец, который высоко оценил разнообразие изделий и техник исполнения, выслушал просьбы и пожелания.

- Будем делать такие ярмарки на постоянной основе, - пообещал мастерам Василий Швец. - Определим удобное место, чтобы свои изделия могли представить и ремесленники, и художники. Чтобы это было доступно для людей и комфортно для вас. Получится наш, анапский Арбат.

Также будет рассмотрена возможность создания стационарного магазина для круглогодичной реализации продукции местных ремесленников.

Праздник в каждый двор

Массовые гулянья в этом году заменили локальные концерты, которые проходили в разных точках города. Более 40 творческих выступлений во дворах жилых микрорайонов и в сельских округах провели в рамках акции #МЫАНАПА мобильные концертные бригады учреждений культуры. Персональными концертными программами артисты порадовали ветеранов - их поздравляли на дому.

В начале праздничной недели в честь дня рождения для жителей и гостей Анапы организовали бесплатные экскурсии по городу «От Горгиппии до современности». Лучшие гиды из археологического музея раскрывали самые сокровенные тайны территории. Такой же подарок жителям и гостям курорта сделало управление по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации и ассоциация «Туристско-экскурсионные фирмы Анапы». Узнать об историческом наследии курорта жители и гости города могли в минувшие выходные.

Нынешняя обстановка диктует свои правила, поэтому многие мероприятия прошли в режиме онлайн. Это молодежный челлендж «Поздравь любимую Анапу!», акция «Город, в котором хочется жить!», библиотечный фестиваль «Город, цветущий веками», исторический проект «И подвиг ваш мы будем помнить свято», фотовыставка фронтовых фотографий анапчан - участников Великой Отечественной войны, конкурсы чтецов и анапских поэтов «Строки, опаленные войной» и др.

Главное богатство - люди!

Завершающим аккордом Дня города традиционно стало чествование анапчан, которые посвящают себя, свои силы и энергию малой родине. Со знаменательными датами их поздравил и. о. мэра Анапы Василий Швец.

- У нашего города много достоинств: уникальный климат, живописные пейзажи, золотые пляжи, комфортная городская среда. Но самая главная наша гордость и сила, главное богатство Анапы - это люди, которые своим словом и делом каждый день прославляют наш город. Искренне хочу, чтобы наш город становился более комфортным, ярким, более удобным и для жителей, и для гостей. Впереди много работы, но я уверен, что при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, Законодательного собрания и каждого местного жителя у нас все получится! - сказал Василий Швец.

К поздравлениям присоединился председатель Совета депутатов Анапы Леонид Красноруцкий:

- Именно люди, живущие на нашем курорте, определяют его лицо, и я хочу сказать вам слова благодарности за то, что мы вместе делаем этот город ярким, перспективным, комфортным.

Праздничное мероприятие продолжила торжественная церемония награждения выдающихся анапчан.

Кто получил награды

Руководитель народного казачьего хора ЦК «Родина», Заслуженный работник культуры России Анатолий Атрашевич - медаль «Князь Григорий Потемкин» за выдающийся вклад в развитие кубанского казачества.

Заслуженный учитель РФ Алла Ильенко, которая 55 лет преподавала математику в анапской школе № 5 - присвоено звание «Почетный гражданин города-курорта Анапа» за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие системы образования.

Десять анапчан наградили медалями «За выдающийся вклад в развитие города-курорта».

Двадцать анапчан получили свидетельства о занесении на Доску почета.

Молодожены Наталия и Константина Ивинских - награду за то, что соединили судьбы в День города.

Золотые юбиляры семейной жизни Владимир и Екатерина Бедаревы.

Александр Рачков - отец девочки Маши, родившейся первой в День города.