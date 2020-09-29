Лазаревский район Сочи: Благоустройство сегодня - с прицелом на будущее

Фото мэрии Сочи

В Лазаревском районе Сочи сейчас насчитывается более 90 тысяч жителей. И эта цифра постоянно и довольно быстро растет. Поэтому вопросам развития социальной сферы и инфраструктуры здесь придается первостепенное значение.

В первую очередь это касается ремонта и реконструкции учреждений здравоохранения, культуры, образования.

К важному достижению нужно отнести строительство школы на 400 мест и детского сада на 60 мест в поселке Совет-Квадже.

Новая школа должна появиться и в центре поселка Лазаревское на улице Малышева. Земельный участок определен, теперь важно сопроводить этот социальный проект до стадии выделения финансирования и сдачи в эксплуатацию.

В школах района обучается уже более 12 тысяч учеников. Детские сады посещают почти 5,5 тыс. ребят в возрасте от 2 до 7 лет.

Фото мэрии Сочи

Наблюдающийся за последние годы прирост населения, в том числе и за счет миграционных процессов, пока еще значительно опережает темпы строительства социальных объектов и ввод новых мест в школах и детских садах района.

В связи с этим администрацией города и района разработана дорожная карта по строительству, ремонту и реконструкции учреждений образования.

На ближайшие пять лет запланировано строительство 10 крупных объектов.

ВАЖНО

Что начнут строить в Лазаревском районе в 2021 году

ШКОЛЫ

- на 1150 мест в Дагомысе

- на 1100 мест на ул. Малышева - Калараш

- пристройку на 400 мест на территории СОШ № 87 в Горном Лоо

ДЕТСАДЫ

- на 250 мест в Дагомысе

- пристройку на 80 мест на территории детсада № 72 в Горном Лоо

- пристройку на 80 мест на территории детсада № 125 в Лазаревском

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

- ДК в селе Сергей-Поле на улице Славы

- детскую школу искусств № 3 на улице Партизанской, 23

- детскую школу искусств № 2 на улице Гайдара, 10

Новые дороги и мосты

Большая работа ведется в районе и по ремонту и реконструкции дорог. Проекты реализуются как в рамках нацпроекта, так и за счет местных источников финансирования.

Так, за счет средств социального партнерства выполнен ремонт на улице Партизанской. Вдоль дороги расположены социальные объекты - детские сады, музыкальная школа и отделы социального обслуживания населения. Из-за отсутствия пандусов с трудностями перемещения сталкивались маломобильные граждане. В новом проекте созданию безбарьерной среды на этой протяженной улице уделено особое внимание.

Фото мэрии Сочи

На Партизанской отремонтировано 2500 метров тротуаров. Заменена вся плитка, ограждения, а также создано 46 пандусов в соответствии со всеми строительными нормами. Теперь мамы с колясками и инвалиды смогут безопасно передвигаться по обновленной улице.

В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дорожное полотно обновили на 85 объектах Сочи, 33 из которых находятся в Лазаревском районе. Дорожники устранили просадки и выбоины, обновили верхний слой дороги из асфальтобетона. В соответствии со схемами движения была нанесена дорожная разметка и установлены знаки. Список улиц сформировали на основе пожеланий жителей курорта. В перечень вошли улицы в селах Верхнеармянское Лоо, Сергей-Поле, Беранда, Зубова Щель, Каткова Щель, Барановка, а также в поселках Лоо, Магри, Макопсе, Совет-Квадже, Вардане, Нижняя Хобза и Вишневка.

ДОРОГИ

15 трасс приведут в порядок в Лазаревском районе в 2021 году

Новые дороги появятся: Аул Большой Кичмай

Аул Тхагапш

Село Разбитый Котел,

Село Горное Лоо,

Поселок Головинка

Поселок Лоо,

69 объектов дорожной инфраструктуры отремонтируют в 2021 году в рамках нацпроекта.

41 дорожный объект приведут в порядок в 2022 году.

МОСТЫ

Уже готовы

Мост через реку Цусхвадже в поселке Мирном - отремонтирован.

Два моста в Лоо, через реку Западный Дагомыс, один из которых соединяет улицы Гайдара и Ленинградскую, а другой - Ленинградскую и Армавирскую - отремонтированы.

Автомобильный мост на улице Надежной в селе Волковка - отремонтирован.

Два автомобильных моста в ауле Хаджико - построены.

Одним из самых долгожданных проектов у местных жителей стал ремонт старой дороги в селе Зубова Щель. Улица Амурская соединяет село с федеральной трассой. В перечень ремонтируемых объектов ее включили по многочисленным просьбам жителей. На участке протяженностью 4050 метров встречалось много просадок и ям, обочины были занижены по сравнению с проезжей частью.

Дорожники ликвидировали неровности и уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Завершили ремонт укреплением обочин, установкой дорожных знаков и нанесением разметки.

В районе отремонтированы и мосты, которыми многие годы пользуются местные жители.

КОНКРЕТНО

Северные ворота Сочи обустроили

Фото мэрии Сочи

Большая работа проведена и по обустройству северных ворот Сочи - автомобильного поста Магри. Здесь выполнен целый комплекс работ, направленных на улучшение внешнего вида колоннады въездной группы, заменены элементы декоративной подсветки, проведена реконструкция основания колоннады, а также благоустроена прилегающая территория.