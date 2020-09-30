На мобильнике нет денег или не ловит сеть? Это уже не проблема

С новыми технологиями всегда можно оставаться на связи.

Наш мир меняется с немыслимой скоростью. Цифровая трансформация - один из основных двигателей перемен. В наше время представить человека без сотового телефона практически невозможно. А смартфоны, как и мобильная связь, совершенствуются с каждым годом.

Эксперты МТС напомнили про новые технологии, с которыми всегда можно оставаться на связи. Это сервисы VoLTE, VoWiFi, SMSoIP. С помощью них жители Краснодарского края могут звонить и отправлять сообщения, даже когда на телефоне нет сети или баланс равен нулю. Для соединения достаточно включенного интернета. На вид сложные аббревиатуры скрывают за собой весьма понятные и необходимые функции.

VoLTE сети МТС - эта технология для тех, кто озадачен как Юлий Цезарь, который, согласно распространенному мнению, мог делать несколько дел одновременно. Если подключить эту функцию, то сможете параллельно болтать по телефону и листать ленту в Instagram, или вести важные переговоры и просматривать необходимые сайты и новостные ленты.

VoWiFi - если вы посещаете те места, где вечно теряется связь, то эта технология МТС не пропустит важный звонок, также при крестике на значке сети вы сможете набрать, например, шефу или родным.

SMSoIP отвечает за отправку сообщений. Эсэмэски с помощью этой технологии МТС уходят адресату бесплатно и даже если нет сети. Нужно лишь подключить 4G-интернет с VoLTE или Wi-Fi с VoWiFi.

Звонки и SMS через интернет полезны для мест и ситуаций, когда мобильная связь нестабильна:

- например, вы зашли в кафе выпить горячий кофе со сладкой булочкой, а в заведении не ловит сеть. Зато Wi-Fi есть практически во всех общепитах;

- когда просто спустились в подземный пешеходный переход, где сигнал сети пропадает мгновенно;

- едете в метро, чтобы добраться до аэропорта и на самолете вернуться в любимый Краснодар. В подземке - тоже нестабильный прием мобильной сети, но часто есть доступ к интернету;

- находитесь в дороге, по пути всегда связь ловит урывками. Новые технологии и здесь помогут избежать «кваканья»;

- приехали в загородный дом или в гости за пределами зоны устойчивого приема сигнала сотовой сети. Проводной интернет с возможностью доступа по Wi-Fi - просто спасение;

- а вот как выручит интернет за границей. Здесь же связь по обычной мобильной сети стоит в несколько раз дороже, чем дома. Технологии от МТС в этом случае просто находка;

- уверены, сталкивались, когда в новогоднюю ночь пытаешься отправить кому-то поздравление, а сообщения, которые набирались с душой, не отправляются и звонки не проходят - сеть перегружена. Так вот, если в том месте работает 4G или Wi-Fi, вы без проблем сможете поговорить по мобильнику или отправить SMS в обход загруженной сети;

- сеть может отказывать в местах большого скопления людей, например, на вокзалах;

Также новые технологии от МТС полезны тогда, когда при разговоре по мобильному возникает необходимость зайти в мессенджер или открыть какой-то сайт. В случае звонков через интернет вы сможете это сделать, не прерывая разговора.

Как подключить VoWiFi, VoLTE и SMSoIP

Новые сервисы бесплатны и автоматически включаются после обновления базового программного обеспечения на многих популярных моделях смартфонов Samsung, Apple, Sony, Huawei и других брендов. Их настраивать совсем не нужно.

Чтобы заработали все сервисы, нужно подключить технологическую метку «Интернет-звонки». Это можно сделать через приложение Мой МТС или в кнопочном режиме, набрав команду *111*6#. За это с вас не снимут ни копейки.

Стоит отметить, что не все гаджеты совместимы с технологиями для общения при помощи VoWiFi, VoLTE, SMSoIP.

Посмотреть список смартфонов, которые поддерживают все три технологии уже сейчас.

ВАЖНО!

Не забывайте код города. Набирать номер со смартфона с помощью VoLTE или VoWiFi нужно в полном формате. Например, для того чтобы жителю региона позвонить в справочную какого-нибудь местного автовокзала, нужно набрать +7-861-267-40-80, а не просто 67-40-80 (номер выдуман для образца). Если телефон поддерживает VoLTE и вы набрали номер в неверном формате, то автоответчик вам сообщит об этом.

А если, например, в справочнике вашего телефона записано много контактов с городскими номерами или вам неудобно набирать номера в полном формате, вы можете отключить интернет-звонки VoLTE и VoWiFi. Сделать это можно в настройках, подвинув соответствующий бегунок до серого цвета. Другой вариант - отказаться от услуги через приложение Мой МТС или в кнопочном режиме, набрав команду *111*6*01#.

ИНТЕРЕСНО

В Краснодарском крае постепенно растет доля звонков через VoLTE. Люди все чаще пользуются интернетом не только для отправки сообщений, но и для звонков. Чаще всего это делают те, кто работает из дома удаленно, а также пользователи в возрасте до 25 лет.