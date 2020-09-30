Алексей ДИКАРЕВ: За 15 лет мы подняли российскую микрохирургию на мировой уровень

Алексей Дикарев на операции Фото: ООО "Аэстетик Коллектив"

Онкологическое заболевание в качестве диагноза для любого пациента - это всегда серьезное испытание. Чтобы перебороть его, в процессе лечения должны совпасть сразу несколько факторов: время, квалификация врачей и технологии.

О том, какие на сегодняшний день есть возможности у медицины и врачей, в интервью радио «Комсомольская правда» - Краснодар» рассказал основатель Центра пластической и реконструктивной хирургии Алесей Дикарев. Он специализируется на пластических, онкологических и реконструктивных операциях.

Алексей Дикарев Фото: ООО "Аэстетик Коллектив"

- У любого врача есть только два объекта работы с пациентами. Это либо продолжительность жизни, либо ее качество, - сразу обозначил Дикарев. - Перед пациентом врач должен быть объективен и честен. Причем нужно учитывать фактор «эго врача». Для человека важен не сам процесс лечения, а его результат или данные о здоровье и жизни, которыми пациент будет распоряжаться.

- Онкология - равно смерть? В умах большинства обывателей срабатывает именно такая логическая цепочка.

- Сегодня это абсолютно не так. В наше время происходят прорывы в лечении онкозаболеваний. Если говорить о недугах, которые убивали людей 10 и даже 5 лет назад, например, меланома, то уже в 2020 году медики с полной уверенностью заявляют, что она теперь излечима, - объясняет хирург Алексей Дикарев. - То же самое касается рака молочной железы. На сегодня некоторые его формы излечимы. Операция и иммунотерапия творят чудеса.

В МЕДИЦИНЕ НУЖЕН МЕНЕДЖМЕНТ

- Неоднократные исследования показывали, что с каждым годом для людей становится более важным то, как врач себя ведет: насколько он обходителен, внимателен к проблемам и переживаниям пациента. При этом университет и качество образования уходят с первых позиций. Что скажете по этому поводу?

- Это опасная ситуация. Я был свидетелем, когда врач очень вкрадчиво держал за руку дочку пациента и рассказывал, утирая ей слезы, что папе помочь нельзя. Она поплакала и смирилась, - вспоминает Алексей Дикарев. - Однако ситуация пациента не была безнадежной. Если бы врач наступил на горло своему эго, то исход мог бы быть совершенно иной. Стандартизация и разграничение зон ответственности при лечении - это очень нужная вещь. Человек с подозрением на опухоль попадает к районному онкологу. Он является важнейшим элементом в цепи правильного диагноза и лечения. Государственный регламент предполагает направление через районных онкологов в областные либо краевые центры. Там пациентами оказывают специализированную помощь.

Пациентам нужно внимание Фото: ООО "Аэстетик Коллектив"

- Сейчас Минздрав проводит реформу медицины, в том числе стандартизируя помощь. Это хорошо?

- Министерство торговли не занимается продажей яблок в палатке. И это правильно. Минздрав издает ряд приказов, которые регламентируют деятельность по различным направлениям, создавая стандарты. Это шаблоны, которые позволяют работать любому врачу, - объясняет Дикарев. - Такого рода регламенты есть в любой развитой стране. Они четко прописывают этапы лечения при каждом заболевании и зону ответственности каждого медработника. Есть светила медицинской науки, талантливейшие хирурги. Их приглашают на самые сложные операции, которые технически могут быть даже недоступны для других хирургов. Они выполняют свою работу и уходят в следующую операционную. Они не должны гладить людей по руке, плакать вместе с пациентами и так далее.

- То есть одни лечат, другие сопровождают и поддерживают?

- Решение здесь только одно - менеджмент, разграничение обязанностей. Одни занимаются психологической составляющей, другие - лечебной. Здесь еще нужно понимать, что пациент находится в расшатанном психологическом состоянии. Он может принять неправильные решения, ведь человек не хочет слышать страшные для неподготовленных ушей вещи. Например, что нужно отрезать столько-то, что вы будете питаться через трубку. Будет психологическое отторжение. Для того чтобы человек сделал правильный выбор и боролся за свою жизнь, нужно уметь общаться, нужен подход к таким пациентам. Пускай это делают специалисты. И тогда, мы все - врачи, психологи, менеджеры - как команда сможем вывести нашу медицину на новый уровень, - заявил Дикарев.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В ТОП-3

- Хорошая ли медицина в Краснодарском крае?

- Я убеждаюсь сейчас, что в Краснодарском крае медицина организована большей частью лучше, чем в других регионах России. Это я заявляю с полной уверенностью. Это касается качества и доступности медпомощи, - говорит хирург Алексей Дикарев.

- Давайте поговорим о возвращении человека к нормальной жизни, о реконструктивной хирургии. Одно дело, когда по показаниям вырезали опухоль либо орган внутри человека, и совсем другое, когда рак оказался снаружи. И для его лечения требуется отнимать видимые части тела.

Ранняя диагностика позволяет более успешно бороться с болезнью Фото: ООО "Аэстетик Коллектив"

- В медицине это называется «обозримая локализация». Психологически для человека это очень тяжело, и задача медицины - улучшить качество жизни этих пациентов. В реконструктивной хирургии при онкозаболеваниях Краснодарский край является третьим после Москвы и Санкт-Петербурга, а по области «голова-шея» вторым после Москвы, по уровню оказания помощи. Здесь есть участие и краевого онкодиспансера, где работают коллеги в этом направлении, Краевой клинической больницы №1, а также нашего Центра пластической и реконструктивной хирургии, который расположен на Красной Поляне, - поясняет Алексей Дикарев.

- Какие возможности есть у вашей клиники?

- Я сторонник концепции «один пациент - одна операция». Это значит, что при онкохирургии мы и вырезаем опухоли, и восстанавливаем то, что повредила болезнь. Это очень кропотливый процесс, но он необходим, чтобы пациент чувствовал себя лучше. В нашем центре мы придерживаемся именно этой философии. В сочетании с передовыми технологиями и оборудованием это дает свой результат: пациенты очень быстро идут на поправку, и им не нужно проходить через череду операций, наркоза и восстановления, ведь все уже сделано на высочайшем уровне и за один раз. Плюс климат на Красной Поляне располагает к выздоровлению, - говорит Алексей Дикарев. - А еще у нас намного дешевле, чем во многих иностранных клиниках.

Виды из Центра пластической и реконструктивной хирургии Алесея Дикарева Фото: ООО "Аэстетик Коллектив"

- Много ли у нас специалистов, способных на восстановление человека?

- В конце 80-х - начале 90-х в институте Герцена профессор и академик Игорь Решетов стал инициатором микрохирургии в области хирургической онкологии «голова-шея». Далее произошел развал Союза, затем экономически непростое время. К 2005 году в России было порядка пяти людей, способных выполнять микрохирургические реконструктивные операции. Чтобы улучшить ситуацию в этом направлении, мы ездили в Китай, в Штаты. Затем проводили обучение уже у нас. На наших национальных курсах мы обучили 43 специалиста. И это обучение продолжается. Ближайшее будет в ноябре в Москве, - заключил Алексей Дикарев.