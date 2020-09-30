В Краснодаре «Ингосстрах» открыл операционный центр

Первые сотрудники операционного центра Фото: пресс служба компании "Ингосстрах"

Краснодар с каждым годом притягивает к себе внимание все большего числа игроков крупного бизнеса. Для города это очень хорошая тенденция, ведь вместе с мощностями компаний приходят новые рабочие места.

Свежим примером включения Краснодара в крупный бизнес является открытие нового операционного центра компании «Ингосстрах». К концу этого года страховщик пригласит на работу 380 сотрудников. К завершению 2021 года там будут трудиться около 500 человек.

Основной функцией операционного центра является сопровождение страхового бизнеса, включая работу контакт-центра, медицинского кол-центра, отделов юридической поддержки бизнеса, обработки страховых договоров и документов. Он будет обслуживать не только Краснодарский край, но и другие регионы России.

- Мы набираем в первую очередь специалистов по продажам, юристов, врачей для соответствующих консультаций, бухгалтеров, а также работников кол-центра, - рассказал генеральный директор «Ингосстраха» Константин Соколов. - На сегодняшний момент средний возраст сотрудников операционного центра составляет 25 лет.

Почему именно Краснодар?

- Мы выбрали Краснодар, потому что он относительно недалеко от Москвы. Также нам очень нравится, что в городе много высших учебных заведений, которые выпускают нужных нам специалистов. Третьим - важным для нас фактором - является постоянный приток населения, - пояснил Константин Соколов.

Долгий путь и взвешенное решение

Руководство «Ингосстраха» признается, что к открытию этого операционного центра компания шла очень долго.

- Это значимое событие в жизни компании, к которому организация готовилась тщательно несколько лет. Несколько раз возникали внешние обстоятельства, из-за которых переносилось долгожданное открытие. В этом году, несмотря на пандемию, «Ингосстрах» принял волевое решение не откладывать запуск операционного центра, - рассказал первый заместитель генерального директора «Ингосстраха» Иван Матвеев. - Мы перенесли сюда четыре группы операций, связанных с продажей полисов, с обслуживанием, с медицинским регулированием и с работой с клиентами.

Руководство нового операционного центра Фото: пресс служба компании "Ингосстрах"

- Мы понимаем, что сегодня ключевые факторы успеха бизнеса - это адаптивность и гибкость. Если компания нацелена на достижение серьезных долгосрочных результатов, настроена на конструктивные отношения с клиентами и партнерами, она должна быстро реагировать на новые вызовы времени. Трансформация бизнеса - важнейшее направление стратегии развития «Ингосстраха», и запуск нового операционного центра в Краснодаре - это очередной шаг навстречу ее реализации, - отметил Иван Матвеев.

Операционный центр расположен по адресу: Краснодар, ул. Садовая, 159/1.

СПАО «Ингосстрах» - одна из крупнейших российских страховых компаний, стабильно входит в топ-10 страховщиков РФ. Относится к категории системообразующих российских страховых компаний. Полное наименование - Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах», номер в реестре страховых компаний - 928, лицензии: СИ №0928, СЛ №0928, ОС №0928-03, ОС №0928-04, ОС №0928-05 и на осуществление перестрахования ПС № 0928, выданные 23.09.2015 и ОС №0928-02 от 28.09.2016 г., все лицензии без ограничения срока действия.