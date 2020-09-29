Главный тренер ПАОК рассказал, за счет чего его команда обыграет «Краснодар» в Лиге Чемпионов

Главный тренер ПАОК Абел Феррейра Фото: ФК ПАОК

Португальский тренер ПАОКа Абел Феррейра рассказал о преимуществах своей команды перед ответным матчем против ФК «Краснодар» в раунде плей-офф Лиги Чемпионов. Первая встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу российского клуба. Грекам нужно победить, чтобы выйти в групповой этап турнира впервые в современной истории, «Краснодар» же устроит и ничья.

- У «Краснодара» три года один и тот же тренер, у них есть своя манера игры. Тем не менее, в первом матче мы неплохо контролировали соперника. Наш план был хорош, исход той встречи решили детали. Мы должны быть сильнее ментально, а не тактически. Каждый футболист должен быть спокоен и не думать ни о чем, кроме качественной работы на поле. Мы помним, что нас в этот этап привела большая работа, которую мы проделали, и мы должны продолжить ее завтра и далее, - сказал на предматчевой пресс-конференции Абел Феррейра.

Португальский специалист рассказал, что новые футболисты ПАОКа, о подписании которых было объявлено на прошлой неделе, вряд ли сыграют против «Краснодара». Они еще не встроены в игру команды.

- В «Краснодаре» много индивидуальности, игроки часто берут игру на себя и обыгрывают один на один. Наши действия и в обороне и в нападении будут командными. В этом наша великая сила. Да, у нас есть игроки, которые могут сделать что-то в одиночку, но наш козырь – командная игра. Тяжелая работа, дисциплина и талант наших игроков привели нас сюда, - продолжил тренер ПАОКа.

Абел Феррейра согласился с тем, что «Краснодар» фаворит в битве за групповой этап Лиги Чемпионов.

- Наш соперник может покупать игроков за 12 миллионов евро и постоянно работает с одним и тем же тренером. Да, мы не можем сказать, что мы фавориты с этой точки зрения. Но если говорить о желании победить, то, возможно, у нас его больше. После «Бенфики» я сказал, что выход в Лигу чемпионов - это уже не мечта, а четкая цель, - говорит португальский специалист.

Перед матчем с «Краснодаром» ПАОК дал отдохнуть лидерам своей команды, а «быки» в это же время основным составом играли против «Сочи». Тренер греческого клуба считает, что это не существенно влияет на расклады перед игрой.

- В «Краснодаре» с его бюджетом должны быть игроки, которые могут играть в любое время. Для нас же самое главное – выйти на свои пределы и преодолеть их. Нужна преданность делу от каждого члена команды. Мы знаем, что соперник силен, он много вложил, у него есть индивидуальный талант и он может называться фаворитом, но то же самое могло случиться и в предыдущих раундах. У нас есть план, и мы хотим его выполнить в совершенстве. Он не зависит от состава соперника или нашего состава. Мы верим, что он принесет нам победу. На это у нас есть 90 минут и больше, - заключил Феррейра.