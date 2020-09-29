На улице Петра Метальникова построят новый бульвар

Фото: ССК.

Концепцию развития города обсудили сегодня в ходе рабочей встречи руководителей ведущих строительных компаний региона с главой Прикубанского внутригородского округа Александром Журавлевым.

Фото: ССК.

Отдельное внимание участники встречи уделили обустройству зеленых зон для отдыха горожан. Так, Александр Мелишев, возглавляющий ССК, руководитель ГИК Станислав Костиков и Андрей Шадрин из ИНСИТИ обсудили строительство новой аллеи на ул. Петра Метальникова. В частности, участники встречи уточнили график проведения работ и этапы создания зеленой зоны, детально изучили внутреннее благоустройство аллеи.

Фото: ССК.

Проект и ландшафтный дизайн прогулочной зоны Музыкального микрорайона стал итогом совместной работы специалистов краснодарского департамента архитектуры и градостроительства и сотрудников МКУ «Центр озеленения и экологии».

Строительство аллеи будет проходить в несколько этапов. В настоящее время завершаются работы по вертикальному планированию прогулочной зоны. Затем предстоит выполнить масштабные земляные работы – проложить коммуникации и ливневую систему, провести электромонтажные работы.

Следующим этапом станет укладка тротуарной плитки, установка бордюров, установка лавочек, урн и малых архитектурных форм. Озеленение станет завершающим этапом всего комплекса работ. Сквер украсит более 400 деревьев и около тысячи кустарников и многолетних растений. В числе посадок будут и липы с ул. Московской, поменявшие «место жительства» в связи с продлением трамвайной линии.

Фото: ССК.

Создатели дендроплана постарались добавить красок в убранство улицы, поэтому выбирали растения разных цветов. Скучные искусственные ограждения заменит живая изгородь из бирючины, в соответствии с городской концепцией по замене металлических заборов.

Бульвар, протяженностью 1 километр, будет иметь ширину 14 м. Общая площадь зеленой зоны составит 3 га.

Согласно графику, прогуляться по новому бульвару горожане смогут уже в конце этого года.

- Для компании ССК большое значение имеет развитие инфраструктуры рядом с нашими жилыми комплексами. Мы рады, что поблизости с ЖК «Лучший» появится красивый и просторный бульвар. Для района это отличный бонус, так как вокруг недостаточно прогулочных зеленых зон. Уверен, новый сквер станет популярным местом для прогулок и отдыха. Завершить благоустройство территории мы планируем в конце года, - сообщил генеральный директор ССК Александр Иванович Мелишев.