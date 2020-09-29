«Пчелиные войны»: На Кубани из-за разборок между местными жителями погибли сотни насекомых

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В Краснодарском крае неизвестные подожгли прицепы с пчелами. ЧП произошло на хуторе Добровольный. Среди ночи двое хозяева ульев увидели страшное зрелище: пылали садки с живыми насекомыми. Они бросились спасать насекомых, но было уже слишком поздно. Рой сгорел заживо.

У одного пчеловода в огне погибли 26 пчелосемей, у другого – 28. Ущерб от поджогов составил 434 тысячи рублей и 552 тысячи рублей, соответственно. Пчел потеряли два жителя станицы Каневской 62 и 63 лет.

Очевидцы сообщают, что пчеловоды очень тяжело пережили трагедию, им стало плохо с сердцем, едва до серьезного приступа не дошло.

- Мороз по коже от таких варварских методов сведения счетов, - считают местные жители. – Как можно губить безобидных насекомых, чтобы «насолить» их хозяевам?

Станичники называют инцидент зверством. Ведь известно, что сейчас во всем мире происходит массовый мор пчел. Так еще и тех, что остались, добивают садисты. Напомним, что насекомые гибнут из-за грязи, а также химии, которой удобряют кубанские угодья

Полиция ищет злоумышленников. Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожения или повреждение имущества). С места происшествия изъяты обугленные фрагменты ульев.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани пчеловоды винят фермеров в смерти насекомых.

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