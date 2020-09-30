Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 30 сентября 2020: осенние каникулы для школьников продлевать не будут

Коронавирус в Краснодарском крае на 30 сентября Фото: оперативный штаб Краснодаркого края

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 30 сентября 2020 года. COVID-19 и не думает отступать. За последние сутки подтвердились еще 98 новых случаев заражения у жителей края в возрасте от шести лет до 81 года. Почти половина из них проживают в Краснодаре – 45 человек, в том числе 10 детей

Количество заболевших уже давно перевалило за 13 тысяч, правда более 10 тысяч уже выздоровели.

Лечение от коронавируса в Краснодарском крае продолжают 3144 человека. Большинство из них чувствуют себя удовлетворительно.

- В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 35 пациентов, еще четверо – на ЭКМО, – сообщили в министерстве здравоохранения края.

С начала пандемии коронавирус унес 277 жизней жителей Краснодарского края.

В европейских странах начинают вводить повторные ограничения, вызывает беспокойство рост заболеваемости в Москве. Однако на сегодняшний день эпидобстановку в Краснодарском крае называют стабильно напряженной. Дополнительных мер ограничений не планируется, осенние каникулы у школьников продлевать не будут.

- В Краснодарском крае стабильная эпидемиологическая ситуация, образовательные организации работают строго с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Изменений по длительности осенних каникул в школах Кубани не планируется, - прокомментировали в министерстве образования Краснодарского края.

Коронавирус в Краснодаре 30 сентября 2020

В Краснодаре за последние сутки COVID-19 подтвердился у 45 человек.

Коронавирус в Анапе 30 сентября 2020

В Анапе за последние сутки выявлено два новых случая опасной инфекции

Коронавирус в Сочи 30 сентября 2020

В инфекционной больнице курорта число пациентов с коронавирусом выросло на три человека

Коронавирус в Геленджике 30 сентября 2020

В Геленджике за последние 24 часа нет заразившихся

Коронавирус в Туапсе 30 сентября 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки зафиксировано семь новых случаев заболевания коронавирусом.

Коронавирус в Ейске 30 сентября 2020

В Ейском районе за последние 24 часа не зафиксировано новых случаев

Коронавирус в Горячем Ключе 30 сентября 2020

В Горячем Ключе за последние сутки выявлено два случая опасного заболевания.