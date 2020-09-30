Трансляция матча ПАОК - Краснодар из Греции начнется в 22:00 30 сентября Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Прямая онлайн-трансляция матча Лиги Чемпионов ПАОК - Краснодар начнется 30 сентября в 22:00 по московскому времени. В этот момент итальянский арбитр Даниэле Орсато даст стартовый свисток.

Важнейший матч в истории «Краснодара». Всего один шаг остался команде Мурада Мусаева до попадания в групповой этап Лиги Чемпионов. Первый матч завершился победой «Краснодара» 2:1, на выезде в Греции «быкам» достаточно просто не проиграть ПАОКу.

Статистика личных встреч ПАОК – Краснодар 30 сентября 2020

Команды встречались на групповом этапе Лиги Европы-2015/16. После нулевой ничьей в Греции «Краснодар» победил ПАОК дома 2:1. 22 сентября 2020 года в первой игре раунда плей-офф «быки» победили также со счетом 2:1.

Прогнозы букмекеров на матч ПАОК – Краснодар 30 сентября 2020

ПАОК - фаворит предстоящего матча, однако у «Краснодара» больше шансов на проход в следующий этап.

Прогноз на матч ПАОК – Краснодар 30 сентября 2020

Матч завершится результативной ничьей – 1:1.

Составы команд на матч ПАОК – Краснодар 30 сентября 2020

Составы команд будут объявлены примерно за час до стартового свистка

Время начала матча ПАОК – Краснодар 30 сентября 2020

Матч ПАОК – Краснодар 30 сентября 2020 года в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть матч ПАОК – Краснодар 30 сентября 2020

Прямую видеотрансляцию матча Краснодар - ПАОК можно будет посмотреть с 21:55 на телеканале МатчТВ.