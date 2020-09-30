Вениамин Кондратьев объявил о новых назначениях в своей команде

Глава Кубани назвал этот вопрос важнейшим для развития края

Кубанский парламент собрался сегодня, 30 сентября, для того, чтобы утвердить в должности новых заместителей губернатора.

Первым в повестке дня на голосование перед депутатами поставили вопрос о назначении Андрея Алексеенко на пост первого заместителя губернатора Краснодарского края. Этот выбор, надо сказать, не стал неожиданностью.

- Мы находимся на историческом этапе развития. Но это зависит и от того, кто стоит во главе муниципалитетов и профильных министерств, - сказал Вениамин Кондратьев, предваряя голосование.

Противоречий такой выбор у депутатов не вызвал. Согласовали парламентарии и кандидатуры других заместителей главы региона.

Замгубернатора по сельскому хозяйству остался Андрей Коробка. Сохранил свой пост вице-губернатора Игорь Галась. Теперь он отвечает за финансы и экономику.

Анна Минькова останется куратором социальной сферы в команде губернатора.

Из министерского кресла на должность заместителя губернатора по одной из самых проблемных сфер - ТЭК и ЖКХ - перекочевал Александр Трембицкий.

Ответственность за работу сразу нескольких сфер теперь возложена на теперь уже бывшего министра экономики края Александра Руппеля. В ведении нового вице-губернатора потребсфера, инвестиции, развитие промышленности, малое и среднее предпринимательство и даже курорты.

А вот новым куратором внутренней политики теперь будет Игорь Чагаев. Ранее он возглавлял Лабинский район.

Кроме того, вновь назначен на пост замгубернатора по имущественным отношениям Сергей Болдин.

Курировать развитие спорта и казачества в регионе будет бывший замглавы Гулькевичского района Александр Власов.