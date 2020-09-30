Более 300 семей получили продукты по итогам благотворительного марафона «Корзина доброты» в Краснодаре

Акция "Корзина доброты" впервые прошла в Краснодаре.

Всего за 8 часов благотворительной акции «Корзина доброты» было собрано почти 4 тонны продуктов. Сформированные из них наборы уже начали доставлять многодетным семьям Краснодара. Общегородской марафон провела мультиформатная розничная компания Х5 Retail Group совместно с Фондом продовольствия «Русь» при поддержке министерства труда и соцразвития Краснодарского края.

Кто наполнил корзины?

Поделиться добрыми чувствами и продуктами можно было 26 сентября в более чем 100 магазинах «Пятёрочка» или «Перекрёсток». В этот день волонтеры раздавали листовки и подсказывали какие продукты лучше выбрать для нуждающихся в помощи семей.

Краснодарцы покупали крупы, подсолнечное масло, муку, консервы, подгузники, сладости и складывали в специальные «Корзины доброты», организованные в прикассовой зоне. В одной из них волонтеры обнаружили даже маленький игрушечный пистолет - его тоже передали по назначению.

Акция проводилась в Краснодаре впервые и получила большой отклик от горожан. Организаторы планировали собрать продукты для 270 семей, а в результате смогли помочь 322 семьям!

Много добрых рук

После окончания акции волонтеры упаковали все продукты в коробки и увезли на склад. На следующий день из них сформировали наборы - каждой семье по два больших пакета.

- Наша компания активно поддерживает социальные проекты, мы берем на себя все организационные расходы по проведению акции, в том числе закупку средств индивидуальной защиты для волонтеров, - рассказал Роман Орлов, директор кластера торговой сети «Пятёрочка». – Также мы добавили недостающие позиции, чтобы каждая семья получила равнозначные наборы необходимых продуктов.

Кстати, чтобы продолжить добрые дела, можно зайти на сайт корзинадоброты.рф - виртуально наполнить корзину, или стать волонтером.

Пострадали в пандемию

Благополучателями акции стали многодетные семьи, попавшие в сложную жизненную ситуацию.

- На Кубани проживают порядка 750 тысяч семей, в которых воспитывается 1,2 млн детей. Число малообеспеченных детей с 2015 года снижалось на 1,7% ежегодно. А в этом году только с августа по сентябрь из-за пандемии прирост малообеспеченных семей составил 9,5%. Несмотря на беспрецедентную краевую поддержку, мы понимаем, что, когда речь идет о семьях с детьми, любая помощь будет крайне востребована, - подчеркнул замминистра труда и соцразвития края Алексей Гедзь.

Фонд продовольствия «Русь» при помощи Министерства труда и соцразвития, а также Уполномоченного по правам ребёнка в Краснодарском крае составил списки тех, кому особенно требуется поддержка, так что помощь оказалась по-настоящему адресной.

- В Фонд с марта выросло число обращений за помощью, особенно от семей с детьми, которые потеряли работу или остались без кормильца, - отметила Светлана Недилько, директор окружного отделения Фонда продовольствия «Русь» по ЮФО. - Спасибо нашему партнеру - компании X5 Retail Group, за то, что не остаются в стороне.

Три истории о том, как могут помочь продукты

В семье Барсегян год назад случилось горе - погиб кормилец, любимый сын, муж, отец. Сегодня бабушка Карина живет с невесткой и восемью внуками от 5 до 14 лет в съемном доме. Все, что удается заработать, уходит на коммуналку и срочные нужды.

- На днях на карточке остался 1 рубль 28 копеек - даже хлеба не купишь. Но мы знаем, что помощь обязательно придет: невестке предложили подработку, и вы с подарками пришли, - улыбается женщина волонтерам с продуктовыми наборами. - Мой сын тоже всегда всем помогал. Наверное, поэтому люди нас сегодня не оставляют. Продукты - это очень нужная для нас помощь!

Татьяна Коваленко одна растит троих детей младшего школьного возраста. Но не сдается, совмещает работу и заботу о детях, которые учатся в разные смены.

- Любая помощь своевременна, тем более такая, из которой можно сделать хороший запас. Как я вам благодарна! - признается Татьяна, получив два увесистых пакета с продуктами.

Коммуналку за маленькую комнату, где живет с семьей Оксана Дивеева, берут исправно, а в прописке - отказывают, это ведь «колясочная», а не квартира! Давали такое жилье временно. С тех пор семилетние дочери-двойняшки выросли, вышли замуж, у обеих по двое детей. Сейчас на 15 метрах ютятся Оксана с мужем, 19-летняя дочь, 17-летний сын и полуторагодовалая малышка.

- Спасибо, что не оставляете без внимания многодетные семьи! Я в декрете, муж без заработка из-за пандемии, и такая помощь очень кстати, - говорит Оксана волонтерам.

СПРАВКА «КП»

Благотворительный проект «Корзина доброты» запущен в 2015 году, за это время помощь получили 62 243 семьи в 67 городах России. Общий вес переданных продуктов составил 459 тонн.