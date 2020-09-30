«Охмурял жертв в соцсетях»: На Кубани влюбленные дамы брали кредиты для мошенника

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы Фото: Борис КОКУРИН

38-летний мужчина приехал на Кубань из соседнего региона. Он находил в социальных сетях потенциальных жертв по похожим приметам – разведенные и обеспеченные были самым подходящим вариантом. Дамский угодник располагал к себе девушек, входил в семью. При этом, несомненно, рассказывал про успешный бизнес или про высокие должности в полиции. Потом просил влезть в кредит и быстро скрывался вместе с деньгами, больше не выходя на связь.

- По данным следствия, мужчина знакомился с женщинами в социальных сетях и сообщал о себе ложные сведения. Затем под предлогом трудной жизненной ситуации просил одолжить ему деньги, которые обещал вернуть в ближайшее время. Общаясь одновременно с несколькими потерпевшими, злоумышленник действовал различными способами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Например, у жительницы Новороссийска мужчина сначала попросил в долг 250 тысяч рублей. А затем убедил купить квартиру в более престижном районе города. Пообещав оплатить первоначальный взнос, мужчина получил от потерпевшей еще около 100 тысяч рублей. Но на этом «выжимать» жертву мошенник не перестал.

- Мужчина также сказал жительнице Новороссийска, что у него неисправен телефон, поэтому он не может с ней общаться. После жалобы потерпевшая согласилась взять на себя в кредит мобильник стоимостью около 80 тысяч рублей, - добавили в МВД по краю.

Стоит отметить, что за время отношений женщина также лишилась своего автомобиля, который ухажер отогнал на ремонт и не вернул назад. Вместе с машиной воздыхатель снял с чужой карты деньги, а из дома забрал золотой браслет за 50 тысяч рублей.

В это же время пока жительница Новороссийска осознавала, что попала в лапы мошенника, донжуан «развел» другую жертву.

- Обвиняемый познакомился с жительницей Геленджика. Женщине нужна была помощь в обучении сына. Мужчина сказал, что у него есть связи и он сможет все организовать. Злоумышленник взял 650 тысяч рублей и перестал выходить на связь, - рассказали правоохранители.

Мужчину нашли и задержали. Полицейские выяснили, что дамский угодник причастен к шести эпизодам подобных обманов. Только четырем женщинам он причинил ущерб на 2 миллиона рублей.