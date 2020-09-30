Последствия ливня в Анапе 30 сентября 2020: улицы курорта погрузились под воду

Город плывет. Фото: Типичная Анапа
Анапу накрыл небывалый ливень. Улицы курорта "поплыли". Машины на дорогах едва могут передвигаться.
Однако жители города не унывают и даже записывают шуточные видео-ролики.
- Я на море поплыл, - берет один из них надувной матрас и выходит с ним на улицу, где в это время буквально проплывают автомобили.
Надо сказать, о непогоде экстренные службы предупреждали заранее.
- В отдельных районах Кубани ожидается сильный дождь, гроза, град. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Уже сейчас тяжелые тучи повисли над Краснодаром и ближайшими к нему районами.
Власти уже сообщили, что водооткачивающая техника готова в случае необходимости выдвинуться на подтопления.