Последствия ливня в Новороссийске 30 сентября 2020: машины на дорогах - по крышу в воде

В Новороссийске тоже льет. Фото: t.me/nvrsk_new

Город-герой, как и соседнюю с ним Анапу, накрыла непогода. Последствия ливня в Новороссийске 30 сентября 2020 местные жители выкладывают в соцсети.

- Машины стоят по крышу в воде, - говорят они. - На Мысхако - коллапс.

Надо сказать, что региональное управление МЧС со вчерашнего дня рассылает тревожные сообщения. А городские власти включили сирены.

Ливни, град и штормовой ветер будут царствовать на большей территории Краснодарского края, как минимум, сутки.

- В отдельных районах Кубани ожидается сильный дождь, гроза, град. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

К слову, спасатели пока не сообщают о подтоплениях в крае. На улицах залитого дождем Новороссийска работает городская водооткачивающая техника.

В Новороссийске включили сирены для оповещения горожан. Фото: admnvrsk.ru

- Просьба без необходимости не покидать зданий и помещений, ограничить выход на отрытую низменную территорию и передвижение на личном транспорте, - сообщают в мэрии города-героя. - Включены сирены оповещения для предупреждения об опасном явлении.

Горожан просят следить за сообщениями по радио и телевидению.