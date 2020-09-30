Видео с затопленных улиц после ливня в Новороссийске 30 сентября 2020: вода скрыла все живое

В Новороссийске воют сирены. Фото: мэрия города

В Новороссийске вместе с шумом потоков воды раздался оглушительный вой сирены. Власти города-героя предупреждают, что оставаться на улицах сейчас опасно. На видео с затопленных улиц после ливня в Новороссийске 30 сентября 2020 виден масштаб стихии.

Она поглотила под собой городские клумбы, бордюры, тротуары и даже всю движущуюся технику.

- Лить дождь будет как минимум еще часов шесть, - говорят в мэрии города. - Мы включили сирены. Сейчас нельзя оставаться на улице. Есть опасность обрушения деревьев и столбов электропередач.

Горожан просят не выезжать на дороги без особой необходимости хотя бы потому, что большинства дорог сейчас просто не видно под водой. Автомобили встают посреди улиц и владельцы остаются в водном плену.

Кроме того, горожан просят следить за сообщениями телеканалов, радио и интернет.

К слову, ненастье настигло и соседнюю Анапу. Там жители тоже сообщают о потоках воды на дорогах. Но стихия все-таки пока пощадила курорт.

Грозные тучи нависли и над кубанской столицей. Правда, пока дождь здесь лишь слегка моросит.